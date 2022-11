Kehitysvammaisille kuuluu ihmisarvoinen elämä

Joskus kuulee sanottavan, ettei kehitysvammatyö kuulu seurakunnan toimenkuvaan. Kehitysvammatyöllä on jo pitkät perinteet seurakunnissa, myös Seinäjoella.

Nyt kun tulee uusi sote, on tullut mieleen, että riittääkö rahaa tarpeeksi yleensä vammaistyöhön. Seinäjoella on toiminut pitkään Eskoon kuntayhtymä ja kehitysvammatyö on siellä hyvin hoidettu. Hallintoelimenä Eskoon kuntayhtymä loppuu 31.12.2022. Toiminta jatkuu Eskoossa entisellään hyvinvointialueen rahoituksen turvin.

Kehitysvammaisten puolestapuhujia tarvitaan eri tasoilla. Kehitysvammainen tarvitsee jokapäiväiseen elämään monipuolista toimintaa perinteisen leiritoiminnan lisäksi. Virikkeellinen toiminta tuo kehitysvammaiselle hyvän elämän. Kehitysvammainen on henkilökohtaisten avustajien työnantaja. Se on tärkeä huomioida myös tulevaisuudessa. Henkilökohtaisia avustajia tarvittaisiin lisää.

Seurakunnan toimintaa ohjaa myös ajatus: Ketään ei jätetä yksin.

Kehitysvammatyö on pieni asia budjetissa mutta tärkeä asia toiminnassa.

Matti Kuvaja

kirkkovaltuutettu

Seinäjoki