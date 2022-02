Kela-korvausten leikkaus peruttava

Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan palvelustrategiaa ja nyt vihdoin myös alueen asukkailta valtakirjan saaneet poliittiset päättäjät pääsevät osallistumaan tähän työhön.

Jo vuosia ennen ensimmäisiä aluevaaleja on ollut tiedossa, että törmäyksiltä eri roolien päällekkäisyydestä johtuen ei voida välttyä. Siksi osoitan kysymykseni hallituspuolueiden kansanedustajille, jotka toimivat myös Pohjanmaan aluevaltuustossa; Bergille, Mäkyselle, Strandille ja Ollikaiselle.

Hallituksenne on leikkaamassa yksityisen hoidon ja tutkimusten kela-korvauksista 40 prosenttia ensi vuonna. 64 miljoonan leikkaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että osa kela-korvauksista poistuisi kokonaan esimerkiksi laboratoriokokeista, fysioterapiasta, magneettikuvauksesta.

Kela-korvaukset kuuluvat sairaanhoitovakuutukseen, josta valtionosuus on 67 prosenttia. Viime vuonna kela-korvaukset olivat 167 miljoonaa euroa, eli niihin tehtävä 40 prosentin leikkaus kohdennettaisiin osittain sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseksi, kuten hallitus päätti jo kevään 2020 kehysriihessä.

On kiistatonta, että koronaepidemia on kerryttänyt valtavasti hoitovelkaa terveydenhuoltoon ja muuttanut tilannetta oleellisesti hallituksen tekemän kahden vuoden takaisen linjauksen jälkeen. Sekä Kela että asiaa käsitellyt parlamentaarinen työryhmä eivät pidä leikkausten ajoitusta oikeana, eikä järkevänä tässä tilanteessa. Tilanne myöskään hoitohenkilökunnan työn kuormittavuuden osalta ei käytännössä ole muuttunut.

Jos kukaan pohjalainen on koskaan tarvinnut silmälääkäriä, gynekologia tai suunterveydenpalveluita, tietää taatusti, kuinka surkeasti niitä on julkisella puolella terveyskeskuksissa saatavissa, jos ollenkaan. Edellä mainituissa esimerkkipalveluissa tuskin kukaan käy huvikseen, mutta palvelua on saatava pikimmiten tarpeen ilmetessä.

Hallituksesta asiaa on puolusteltu sote-uudistuksella, eli kela-korvauksista leikattavat rahat voitaisiin siirtää hyvinvointialueille ja viikon hoitotakuu poistaa lopulta jonot. Sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen mukaan hallitus on kuitenkin varautunut potilassiirtymään ja varannut siihen 10 miljoonaa euroa (!). Rohkenen tätä epäillä teoriassa ja käytännössä.

Viikon hoitotakuu, jonka mukaan hoitoa tarvitseva joutuu odottamaan hoitoon pääsyä vain viikon, tuntuu hämmästyttävän monen mielestä suureltakin saavutukselta pelkkänä idean tasoisena fraasina. Miksei ihmisiä voi päästää tarvitsemaansa hoitoon heti? Siihen tietysti tarvitaan myös vapautta valita.

Yleisellä tasolla näyttää siltä, että päätätte kansanedustajien roolissa paljosta myös muiden aluevaltuutettujen puolesta. Yhteistyö ja roolien priorisointi punnitaan, jos Pohjanmaan aluevaltuusto päättää lausua kela-korvausten säilyttämisen puolesta, mikäli esitysluonnos ylipäätään ehtii lausuntokierrokselle.

Kun RKP ja nyt keskustakin kiemurtelee kela-korvausten alasajon kanssa, eikö olisi palveluita tarvitsevien ihmisten parhaaksi päivittää tilannearvio ajan tasalle ja perua päätös tässä tilanteessa?

Susanna Koski (kok.)

veteraanikansanedustaja

Vaasa