Kela ottaa toimeentulotuessa huomioon sähkön hinnan nousun

Ilkka-Pohjalaisen jutussa 15.12. kerrottiin perheestä, joka ei ollut saanut Kelasta toimeentulotukea ison sähkölaskunsa maksamiseksi.

Sähkön hinta huolestuttaa ihmisiä laajasti, ja saamme aiheesta paljon kysymyksiä. Kela ei voi kommentoida yksittäisen perheen asiaa, mutta kerromme yleisellä tasolla, millaista tukea suurten sähkölaskujen maksamiseen on mahdollista saada.

Jutusta voi saada virheellisen käsityksen, että Kela huomioisi toimeentulotuessa kahdeksan hengen perheen sähkölaskuna korkeintaan 220 euroa kuukaudessa. Kyseinen summa on katsottu kohtuullisen taloussähkön rajahinnaksi. Tämän lisäksi Kela huomioi myös sähkölämmityksestä aiheutuvat menot erikseen osana niin sanottua asumisnormia.

Perussääntö on, että suuria sähkölaskuja korvataan sähkövähennyksellä ja sähkötuella. Oikeus perustoimeentulotukeen voi kuitenkin syntyä, jos ihmisen käytettävissä olevat tulot ja varat eivät riitä perustoimeentulotuessa huomioon otettavien menojen – kuten sähkölaskun – maksamiseen.

Toimeentulotuki on viimesijainen tarveharkintainen tuki, jonka Kela myöntää aina laskelman perusteella. Asiakkaalle maksettava perustoimeentulotuki on laskelman perusteella todettu menojen ja tulojen erotus, ja sähkölasku on yksi laskelmalla huomioitava meno.

Jos asiakkaalle ei myönnetä perustoimeentulotukea, hän voi myös hakea kunnasta tai vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialueelta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Kela on ottanut toimeentulotukipäätöksissä huomioon energian hinnan nousun. Taloussähkön ja lämmitysmenojen huomioinnissa käytetään siis aiempaa laajempaa harkintaa.

Jos asiakkaan taloussähkö- tai lämmitysmenot ovat suuret korkean sähkön hinnan vuoksi ja sähkönkulutuksen määrä on sähkölaskun perusteella tavanomaista, Kela voi hyväksyä kustannukset kokonaisuudessaan.

Pasi Pajula

toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö

Kela