Kenraalien, eikä filosofien aika

On olemassa ammattifilosofeja. Pitäisi olla. En tarkoita nyt pelkästään sitä. Huovisen kirjassa Havukka-ahon ajattelija oli filosofi. Hän ihmetteli ihmettelyjään.

Jokaisella on oikeus filosofoida. Jos uskaltaa eikä pelkää yksinäisyyttä.

Tänään ihmiskunnan monet vaikeudet pakottaisivat filosofisuuden sivupolkua valtaväyläksi. Se ei ole käynnissä. Me elämme entistä enemmän kenraalien aikaa. Ehkä ikuinen paluu kenraalien aikaan on kirjoitettu ihmiskunnan lopulliseksi kohtaloksi.

Oletteko huomanneet? Oletteko ihmetelleet? Säikähtäneet?

Kenraalien aikaan kuuluvat sotapelit. Aseistautuminen. Taistelukentällä saavutettavan voiton arviointi. Tappioiden matemaattiset laskelmat.

Ei siinä mitään. Kenraalien ammattiin kuuluu mitä kuuluu.

Mutta yhteiskunnan ilmapiiri on militarisoitunut. Polkupyöräkypärän paikalla on sotilaskypärä. Tässä on mukana hurmoksen aspekteja.

Suomessa ei käydä korkeatasoista filosofista keskustelua. Ei julkisuudessa. Filosofia on mennyt maan alle. On kenraalien aika.

Jari Ranta

Vaasa