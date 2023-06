Kesä tuo värit lautaselle

Näin kesäkaudella kotimaiset vihannekset, marjat ja hedelmät ovat parhaimmillaan. Satokauden kasvikset ovat värikkäitä ja herkullisia. Niitä on hyvin tarjolla ja ne ovat edullisia.

Helppo tapa kohentaa terveyttä ja ravitsemuksen tilaa on lisätä ruokavalioon kasviksia. Kannattaa tarttua rohkeasti ja uteliaalla mielellä lajeihin, joita ei ennen ole käyttänyt omassa keittiössä. Lapsetkin innostuvat uusista mauista, kun he pääsevät mukaan suunnittelemaan aterioita ja tekemään valintoja. Tutkikaa lapsen kanssa uusia raaka-aineita kaikilla aisteilla. Jutelkaa ja vaihtakaa ajatuksia kasvisten ulkonäöstä, rakenteesta ja tuoksusta. Nautitaan monipuolisesti kasvikunnan tuotteita, tutustutaan makuihin, kootaan lautaselle erilaisia yhdistelmiä. Jokainen saa maistella kasviksia omaan tahtiinsa, ilman pakkoa.

Kodin ruokaympäristö muovaa laajasti ruokailuun liittyviä tottumuksia pitkälle elämään ja vaikuttaa siihen, millaisia valintoja teemme jatkossa. Kun kasviksia on helposti saatavilla, niitä tulee nautittua ja niiden käytöstä tulee luonteva osa arkea. Kasviksia ja hedelmiä kannattaa pitää kotona esillä. Niitä voi esimerkiksi pilkkoa valmiiksi naposteluannoksiksi ja välipaloiksi jääkaappiin.

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistaan pian. Tiettävästi niissä rohkaistaan lisäämään kasvisten kulutusta edelleen. Tällä hetkellä yleinen suositus on puoli kiloa kasviksia päivässä. Suuri osa suomalaisista ei pääse tähän tavoitteeseen.

Nyt on juuri oikea hetki lisätä kasvisten käyttöä. Kotimaisten tuotteiden paras sesonki on alkamassa. Valikoima on parhaimmillaan ja kuluttajan ulottuvilla!

Katariina Silanen

asiantuntija, Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminta

Piia Aho

asiantuntija, Arki sujuvaksi -toiminta

Marttaliitto ry