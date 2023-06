Kesäloman pitää olla elämistä, ei palautumista varten

Nyt kun kesäloma on monella enää pienen hetken päässä, on tärkeää pysähtyä miettimään, millaisissa tunnelmissa lomalle on siirtymässä: loppuun ajettuna vai loma-akut ladattuina?

Me Jytynuorissa olemme huolestuneita nuorten aikuisten jaksamisesta. Mielenterveyshäiriöistä on tullut ylivoimaisesti suurin ja viime vuosina hälyttävästi lisääntynyt syy nuorten aikuisten sairauspoissaoloille.

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, päivittäiset työtehtävät vaativat paljon ja liian pitkään paineen alla olevat työntekijät uupuvat helposti. Monet ovat käyneet läpi pakonomaista multitaskaamista, jossa työn laatu ja oma jaksaminen kärsivät.

Tänä digimaailman aikana, kun uutta tietoa tulee joka suunnasta ja eri lähteestä, on töissä osattava suodattaa faktat fiktiosta sekä ottaa uudet sovellukset ja työkalut nopeasti käyttöön.

Työssä käyvän ihmisen odotetaan olevan kävelevä tietopankki, joka osaa ja tekee kaiken mitä pyydetään. Kiltit ja tunnolliset ihmiset eivät osaa sanoa ei ja kuormittuvat, kun työtehtäviä kasaantuu kerta toisensa jälkeen.

Tästä syystä loma on monelle pitkään odotettu latautumishetki, jota ennen puristetaan vielä viimeisetkin voiman rippeet. Näin ei pitäisi olla. Ei saa olla.

Meidän on muutettava työelämäämme ja toimintatapojamme, jotta voimme saada palautumishetkiä arjen keskellä ja jotta pystymme tekemään töitä terveellisellä ja inhimillisellä tavalla.

Muutos lähtee liikkeelle ajattelutavan muutoksesta: kenenkään ei pidä olla työelämän superihminen.

Suorittamisen sijaan tarvitsemme rennompaa otetta työhön sekä lisää osallisuutta, yhteistyötä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

Työssäjaksamisen lisääminen ja hyvän työilmapiirin ylläpitäminen pitäisi olla jokaisen työnantajan tärkein tehtävä. Työntekijöiden on opittava itsensä johtamisesta, ja esihenkilöiden on oltava esimerkkinä alaisilleen. Sillä kaikki me tiedämme, että jos kesäloma on vuoden ainoa lataushetki, matka jää lyhyeksi.

Sami Koskimäki

Teija Ylönen

Jytynuoret

Ammattiliitto Jyty