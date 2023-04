Keskusta on jatkossakin nimensä mukaan keskellä

Nyt alkava hallituksen kokoaminen on hallitustunnustelijan vastuu ja vaalivoittajien oikeus ja velvollisuus. Tunnustelijan tehtävä on arvioida, miltä pohjalta ja millaisella ohjelmalla hallitus muodostetaan.

Vaalituloksen pohjalta Suomeen saadaan enemmistöhallitus kokoon useammallakin eri tavalla ilman keskustaa.

Vaaleissa suurvoitot saaneilla on velvollisuus ja vastuu ottaa ohjat käsiinsä. Heillä on myös vastuu yhteistyön luomisesta enemmistöhallituksen saamiseksi. Orpolla ja perussuomalaisilla on nyt näytön paikka vastata aika koviin lupauksiin ja syytöksiin, joita ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden osalta tehneet.

Ennen eduskuntavaaleja keskustasta sanottiin, että hallitusvastuuta voimme harkita silloin, jos puolueen kannatus on selvästi mielipidemittauksia parempi.

Tämä tarkoitti sitä, että vuoden 2019 vaalituloksen olisi pitänyt ylittyä. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut.

Hallitustunnustelijan kysymyksiin vastattiin tätä logiikkaa noudattaen. Nämä hallituskysymysvastaukset olivat konkreettinen askel sillä tiellä, jolla puolue menee oppositioon vastoin tunnustelijan tai muiden vaalien voittajien tahtoa. Itsetuntoinen puolue ei myöskään viitoita omaa oppositiopolitiikkaansa hallitustunnustelijan kysymysten perusteella.

Me keskustassa puolustamme Suomea, maamme huoltovarmuutta ja kaikkien alueiden elinvoimaa. Meillä on halu laittaa julkinen talous kuntoon oikeudenmukaisella tavalla, jotta hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää. Yksi tärkeä tulevaisuuskysymys on myös huolehtia siitä, että ikääntyvään Suomeen saadaan enemmän ihmisiä ja työtä.

Oppositiosta käsin voi myös palvella isänmaata, kuten kaikki puolueet ovat siihen rooliin joskus joutuneet. Oppositiossa tehdään täysin omaa politiikkaa, eikä siellä olla missään koalitiossa, kuten hallituksessa.

Mielestäni keskustan ei pidä lähteä oppositiopolitiikassa niin sanottuun räkyttämiseen ja kaiken liikkuvan ampumiseen. Meillä pitää olla valmiutta tukea mm. uuden hallituksen järkeviä uudistuksia, mikäli sellaisia löytyy. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa täytyy ylläpitää kansallista Nato-yhtenäisyyttä.

Seuraavat neljä vuotta keskusta tulee tekemään omannäköistä, vahvaa keskilinjan politiikkaa. Keskustalla on nyt aika keskittyä omaan tekemiseen, järjestön uudistamiseen ja viestin selkeyttämiseen. Keskusta on jatkossakin, ei osa vasemmistoa, eikä oikeistoa, vaan nimensä mukaisesti keskellä.

Antti Kurvinen (kesk.)

maa- ja metsätalousministeri