Seurakunnan arvot ovat tärkeitä. Jokainen ihminen on arvokas, yhdenvertainen ja ainutkertainen yksilö. Yhteinen vastuu ympäristöstä ja aktiivinen työ ilmastotavoitteiden puolesta on tärkeää kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja lähimmäisen kunnioitus ovat olennainen osa kirkon arvotehtävää.

Ketään ei jätetä yksin ja kaikki saavat halutessaan arjen tukea, apua ja turvaa.

Tavallisena evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenenä minulle merkitsee paljon se, että eri elämäntilanteissa seurakunnan peruspalvelut toimivat ja mm. diakoniatyöllä, perheneuvonnalla ja muulla neuvontatyöllä seurakunta auttaa ja tukee kaikkia ihmisiä.

Seurakunta investoi voimavaroja lapsi- ja nuorisotyöhön. Monet lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden harrastaa ja toimia ohjatuissa ryhmissä ja kerhoissa.

Seurakunta kohtaa tänä päivänä lasten ja nuorten hädän, mikä on arvokasta täydentävää apua hyvinvointivaltion palveluille.

Nuorten mukaan ottaminen palvelujen ja toimintojen suunnitteluun tukee nuorten osallisuutta ja ajanmukaisia keinoja nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseen.

On tärkeää, että tunnemme seurakunnan asiat yhteisiksi, seurakunnan palvelut ja toiminnan helposti lähestyttäviksi, kynnyksettömiksi.

Palveluja tulee olla tarjolla kaikille ikäryhmille, erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä eläville, myös ikäihmisille ja vanhuksille tai itsensä yksinäisiksi tai syrjäytyneiksi kokeville.

Hengellinen kulttuuri, musiikki, arkkitehtuuri ja taide tuovat merkitystä elämään monille ja tarjoavat hektiseen aikaamme elämyksiä, hiljentymisen ja rauhoittumisen paikkoja.

Olennaista on, että seurakunnan taloudesta ja kiinteistöistä pidetään hyvää huolta ja kirkko elää ajassamme ihmisten yhteisönä: tukea, apua ja turvaa arkeen tuoden. On tärkeää saada seurakunnan kynnys niin matalaksi, että kaikilla on helppo tulla ja osallistua sellaisena kuin on.

Päätöksentekijänä minulle on tärkeää paitsi monipuolinen tieto, kokemus ja osaaminen, myös avoimuus seurakunnan toiminnan uusille painotuksille ja elämän moninaisuudelle.

Arto Rautajoki

sosiaalialan osaamiskeskuksen kehitysjohtaja

Seinäjoki