Eduskunnassa käytiin keskustelua perussuomalaisten alulle panemasta perusteellisesta välikysymyksestä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa. Muista oppositiopuolueista mukana välikysymyksessä olivat kristillisdemokraatit ja Liike Nyt. Kokoomusta ei asia näyttänyt kiinnostavan tarpeeksi. Käytin itsekin asiakohdassa pari puheenvuoroa tuoden esille kotimaisen turvetuotannon jatkamisen tärkeyden.

Muistutin muita kansanedustajia keskustalaisen elinkeinoministeri Mika Lintilän todenneen viime talvena, että energiaturpeen huoltovarmuus tulee jatkossa turvata. Tämä voisi hänen mukaansa tapahtua turvetuotantoalueiden reservin perustamisella, jolloin turvetta säilytettäisiin suossa luonnontilaisena kriisitilanteita varten.

Kysyinkin hieman huvittuneena eduskuntakeskustelussa: ketä lämmittää turve luonnontilaisessa suossa? Tiedustelin myös, että milloin Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloite otetaan käsittelyyn. Ministeri Lintilä totesi jälkimmäiseen melko tylysti, ettei se kuulu hallitukselle, vaan eduskunnalle.

Perussuomalaiset ovat varoittaneet huoltovarmuuden kannalta merkittävän turvealan alasajon vaaroista jo kauan. Turve on oleellinen osa sinivalkoisen siirtymän energiapolitiikkaa. Nykyinen keskustan avulla pystyssä pysyvä punavihreä vasemmistohallitus on ollut päinvastaisella linjalla.

Turvetuotantokoneiden romutuspalkkiota, yli 29 miljoonaa euroa, maksettiin jopa Venäjän helmikuisen hyökkäyksen Ukrainaan jo ollessa käynnissä. Raha olisi varmastikin kannattanut käyttää mieluummin turvetuotantokoneiden varastointiin ja säilyttämiseen pahan päivän varalle. Vastaiskuna hallituksen sekoilulle vaadinkin maaliskuun alussa toimenpidealoitteella turvetuotantokoneiden romuttamisen lopettamista huoltovarmuuden varmistamiseksi ja turpeen arvon tunnustamista huoltovarmuuspolttoaineena.

Turvetuotanto ei ole pelkästään energiakysymys. Kuiviketurve on osa Suomen ruokaturvallisuutta: turve imee hyvin kosteutta eivätkä siinä viihdy bakteerit, koska se on hapanta, joten eläimet pysyvät terveinä ja antibioottien tarve on olematon.

Turve on ainoa kotimainen, huoltovarma, säävarma ja helposti varastoitava energiamuoto, jota kannattaa polttaa puun kanssa tai ilman puuta. Huoltovarmuus ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan se antaa myös neuvotteluvaltteja kansainvälisillä neuvotteluareenoilla ja turvaa itsenäisyyttämme.

Juha Mäenpää (ps.)

kansanedustaja

Ilmajoki