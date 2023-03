Kiitos kommentista

Kai Pöntinen vastasi kritiikkiini maakunta vs. Seinäjoki.

Hän löysi yhden virheen. Totta. Puhuin maakuntahallituksesta, molemmat tiedämme, että tarkoitin maakunnan hyvinvointialueen hallitusta.

Valtuusto kokoontui maanantaina ja sama meno kuului jatkuneen. Seinäjoki teköö komiaa ja maakunta maksaa.

Perusteesini oli: Onko epäluulon lietsominen keskuskaupunkia kohtaan vuosikymmenestä toiseen maakuntaa eteenpäin vievä asenne?

No, en ymmärtänyt alkuunkaan Seinäjoen päätöstä ympätä Aallokkoa asemaprojektiin. Se oli kallis vipu. Valtuustossa oli perusteltua kritiikkiä, mutta se uuvahti. Heitettiin hyvät kortit kesken pelin pois.

Nyt ollaan tässä ja kuokka on maassa. Sen kanssa mennään.

Seinäjoen väki kertoi, että tietoa on jaettu, rautalangasta vääntäen. Alkaa näkyä tulpattoman mopon polkeminen. Se taas kertoo jotain päättäjistä.

Tarkistin tilannetta viideltä (5) keskeiseltä vaikuttajalta, myös Lapualta. Kovin eri tavoin tämä nähdään. Rahasta on kyse. On parkkitilaa ja on tarpeettomia neliöitä. Luottamusta on nävertänyt pieni pelaaminen sotesijoitusten kotiuttamisessa.

Ylimielisyydestäkin on viitettä. Iso syy järjestää palaveri kaupungintalon kanssa. Käsien pesusta en pidä.

Vaikka kiinteistöt on ulkoistettu muille toimijoille, ei tässä voida edetä kuten kissa jätöksensä kanssa.

Arvioin hva:ta ja sotea rakennettaessa, että kun samat vanhat kunnallisihmiset jatkavat tälläkin portaalla, he jatkavat vanhoin asentein. Se vaara tulisi välttää.

Leveämmät hartiat? Kovin vaikuttavat reumaattisilta.

Jarmo Lintala

huolestunut soteasiakas

Seinäjoki