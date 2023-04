Kiitos oikeisto

Saimme kerrankin sellaisen vaalituloksen, jonka vaikutukset näkyvät toivottavasti pitkään.

Yksin se, että kolme suurinta puoluetta saivat suuren äänisaaliin, on positiivista.

Suomessa on eletty liian pitkään pirstaloituneen puoluesekamelskan aikaa, joten päivän poliitikassa on päästy suhmuroimaan liikaa.

Vaalitulos osoitti sen, että kolme suurinta ovat pääpuolueita, ja muut ”kuhmureita”.

Näin on ollut aivan liian pitkään, ja nyt olisi jo aika saada äänestäjätkin mukaan ajatukseen, että oletko oikealla vaikko vasemmalla. Keskellä olemisella ei ole enää mitään järkeä. Näiden pienten puolueiden vaikutus, tai vaikuttaminen suurempiin kuvioihin on niin mitätön, että suuressa skaalassa näitä äänestämällä mennään metsään.

Kokoaisivat vaikka ”liberalistisen koaliition”, jos pääsisivät tästä sopimukseen.

Mihin sitten perustui perussuomalaisten vaalivoitto?

Yksinkertaisesti TikTokkiin.

Puolue, ehkä tietämättään, sai rinnalleen TikTok-aktivisteja, jotka tehtailivat joskus räävittömiäkin videoita, joiden piilosanoma myötäili itse puoluetta.

Järkyttävintä tässä on se, että nykynuoret eivät tunne, eivätkä välitä maailman menosta pätkääkään, eivät edes lue lehtiä, joten TikTok on heille se totuus.

Näitä persut osasivat manipuloida puolelleen, mutta jos heistä tulee hallituspuolue, niin vastuun mukaan pitää myös kertoa TikTok-porukalle, miksi joitain päätöksiä on ollut pakko tehdä. Nyt taitaa tämän porukan ymmärrys loppua, koska heitä ei politiikka sen suuremmin kiinnosta.

Persujen uudet kansanedustajat ovat kyllä oppineita, ja kansanedustajakelpoisia, mutta tämä ei TikTok-väkeä enää kiinnosta.

Entä sitten kepu? Tämä lähes satavuotias porukka on ihan sekaisin! Johtotähti mielistelee telkkarin kameroiden edessä, sillä mitä muutakaan hän voi. Saarikon ulosanti on koko ajan ollut selvää, ja ymmärrettävää. Täytyy vain sivusta seurata tämän ideologian kuihtumista, mutta sellainen on maailma tänään.

Kolmas voitto isänmaallemme oli vasemmistoliiton tappio.

Anderssonin mantrat tv-paneleissa olivat osoitus siitä, että kyseessä oli erittäin lahjakas politikko, mutta väärä ideologia.

Tuollaisia ”puputtajia” saisi olla varteenotettavissakin puolueissa.

Nämä vaalit, ja niitä edeltäneet vaalikeskustelut olivat monen mielestä ”neljän akan säpinöitä”, jotka eivät tuottaneet sen suurempaa hyvää kenellekään. Täytyy myös todeta, että myös Essayah ja Henriksson pärjäsivät hyvin.

Ilolla kuitenkin heitä kuuntelin, koska yksikään mies ei olisi pystynyt samaan.

Entä nyt, vaalien jälkeen?

Se jää nähtäväksi.

Nykyinen meno sai tuomionsa, ja kansa on puhunut.

Ossi Kukkonen

Vaasa