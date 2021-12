Kimi R. on Mr. F1

Tuskin vuonna 2001 kukaan formulaseuraaja saattoi edes kuvitella kuninkuusluokan tuona vuonna aloittaneen nuorukaisen ajavan MM-pisteitä tasan 20 vuotta myöhemmin.

Suomalaiskuski Kimi Räikkönen sen teki! Sinnikäs Jäämies, legenda niin radalla kuin sen ulkopuolellakin. ”Mister F1” on se lisänimi on mielestäni Kimille. Hän on lajin tunnetuin hahmo maailmassa, MM-veteraani, joka ajoi 12.12.2021 Abu Dhabin päätöskisassa kärkeen osakilpamäärissä ja kierrosluvuissa.

Kimin on laskettu ajaneen liki 20 000 ratakierrosta; se tehnee liki 100 000 kisakilometriä niinä 18 kautena, joilla Kimi palloamme kiersi F1-tallikuskina. Se on jo yksistään niin iso saavutus, että jäänee ikiajoiksi lajiennätykseksi per yksi kuljettaja.

Kimi Matias ehti olla pari ajokautta ralliratakuskina, mikä oli ylimääräistä ilmaismainosta vanhalle ulkoratojen kilpa-autoilulle.

Havumetsien maamme tunnetuin ihminen maailmalla vuonna 2021 on Kimi Räikkönen tuoreen gallupin mukaan ansaitusti. Eettisesti moottorisporttilajeja voi kritikoida, se on kai oikeutettua. Mutta isänmaansa tunnetuksi teko rehellisin keinoin on joka suomalaisen kunnianosoitus maailman onnellisimmalle kansakunnalleen. Harva meistä on rautaa ja kykenee Kimin hillityn persoonalliseen tapaan valloittamaan osaamisellaan eri ikäpolvien ja vuosikymmenten kestosuosio. Kimi siihen on ainoana meistä kansalaisista kyennyt. Se on kumarruksen arvoinen suoritus.

J. Pesonen

Lehtimäki