Kirjastoautoja tarvitaan

Ilkka-Pohjalaisessa oli 14.2. juttu kirjastoautoista. Miika Huhta kirjoitti: ”Kirjastoauto kiertää siellä, missä lapset viettävät päivänsä. Kivijalkakirjastoja ei ole kaikkialla, ja siinäkin kirjastoauto on avuksi.”

Miika Huhta on asian ytimessä. Kuntalaisten yhtäläiset mahdollisuudet saada kirjastopalveluja toteutuvat vain riittävän tiheän palveluverkoston avulla.

Kirjastoautotoimintaa on Suomessa kehitetty 1960-luvun alusta alkaen joustavana, edullisena ja monipuolisena kirjastopalveluna. Kirjastoautojen nopea yleistyminen Suomessa on ollut ainutlaatuista. Kirjastoautotoiminta onkin yksi suomalaisen kirjastolaitoksen menestystarinoita. Kirjastoautojen lainat olivat viime vuonna peräti 4,4 miljoonaa kappaletta.

Hajanaisen asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi kirjastoautopalvelujen merkitys on Suomessa erityisen tärkeä.

Kirjastoauton avulla tavoitetaan haja-asutusalueiden asukkaat, päiväkotien lapset ja palvelutalojen asukkaat sekä turvataan koulujen kirjastopalvelut. Kirjastoauto on henkireikä useissa Suomen kuntissa sivukylissä, joissa mitään muita palveluja ei enää ole.

Kirjastoauto tuo palvelut lähelle. Läheisyys on tärkeää paitsi lapsille ja vanhuksille, myös esimerkiksi pienten lasten vanhemmille sekä autottomille – kaikille heille, joiden ei ole helppo lähteä matkojen päähän kirjastoon. Tämä on kirjastoautotoiminnan vuosikymmenten läpi kestänyt valtti. Palveluverkko on joustava, kun aikatauluihin ja reitteihin on mahdollista tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Myös kokoelma elää käyttäjien kysynnän mukaisesti. Kirjastoauto palvelee aamusta iltaan.

Kirjastoautot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi erityisesti teknisesti – niin sisältä kuin ulkoa. Esimerkiksi asiakaspalvelua on helpotettu erilaisin teknisin ratkaisuin.

Kirjastoautojen todellinen voima piilee kuitenkin muualla kuin tekniikassa. Vetovoima perustuu ennen kaikkea kokoelmiin ja henkilökuntaan, joka on lujasti sitoutunut ammattiinsa.

Kirjastoautossa on aina ihminen - palvelevaa ja asiantuntevaa henkilökuntaa. Kirjastoauto on myös tila keskustelulle ja yhteisöllisyydelle, kun uutiset, sää ja päivän polttavat tapahtumat tulevat käsitellyiksi. Kirjastoauton merkitys on korvaamaton paitsi yksilölle myös yhteiskunnan kulttuuriselle ja tiedolliselle tasa-arvolle.

Joissakin kunnissa on käytössä ns. monipalveluauto, joka tarjoaa muitakin palveluja kuntalaisille.

Esimerkiksi Haminassa uusi kirjastoauto tarjoaa kirjastopalvelujen lisäksi terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja ja vie nuoriso-, liikunta-, museo ja kulttuuripalveluja kuntalaisille. Autossa on tilaa pienille tapahtumille, videotykki esityksiä tai infotilaisuuksia varten. Haminan auto on esteetön ja sisään pääsee myös hissillä. Mielenkiinnolla odotan Ilmajoen ja Kurikan uusien kirjastoautojen valmistumista.

Luen paraikaa Jyrki J.J. Kasvin elämäkertaa. Kirja alkaa sanoilla: ”Minulla oli onni syntyä pieneen siniseen tupaan, jossa luettiin paljon.” Kasvin kanssa on helppo olla samaa mieltä. Lukeminen ja hyvä lukutaito antavat eväät hyvään elämään.

Anneli Ketonen

Vaasa