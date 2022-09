Kirjat kynttilänvalossa

Jokainen valmistautuu tulevan talven sähkökatkoksiin tavallaan. Kansalaista asia etukäteen ahdistaa ja hirvittää. Onko pakko? Päättäjät tietävät sen.

Jotain mukavaa täytyisi tehdä, kun sähköä ei saa.

Silloin poltetaan kynttilöitä. Mutta pelkkä kynttilänvalo ei riitä.

Nyt itseään kiittävät ne, jotka osaavat neuloa villasukkia. Siinä aika kuluu ja syntyy sellaista mikä lämmittää palelevia jalkoja.

En ole koskaan kaivannut hienoa asumista. Ökytaloa. Ei olisi ollut varaakaan. Silti katselen joskus asunto-ohjelmia, koska sähkökin toistaiseksi tulee televisioon.

Usein on silmissä koteja, joissa kaikki on mukavan näköistä. Kirjahyllykin löytyy. Siinä on maljakoita, valokuvia. Jotain muuta.

Minullakin on oloissani muutama kirjahylly. Halpoja sellaisia. Ne ovat täynnä sitä itseään. Mitä itseään? Kirjoja.

En oikein voisi kotiutua tilaan, josta puuttuvat tyystin kirjat. Ei olisi yhtään kirjaa kirjahyllyssä!

Mikä kirja on? Se on tekstiä ja joskus myös kuvia sisältävä sivullinen kansitettu esine, joka ei ole verkossa. Se ei tarvitse sähköä käydäkseen.

Siitä kirja on vastuksellinen, että se määrän kasvaessa vie tilaa. Kirjaa ei pysty kutistamaan olemattomiin, koska silloin sitä ei olisi mahdollista lukea.

Jos päättäjät aiheuttavat sähkökatkoksia, niin kirjaan heidän valtansa ei yllä.

Kirja ja kynttilänvalo on mainio kaksikko tietoyhteiskunnassa. Tietyissä oloissa se voittaa lipparit ja läppärit.

Jari Ranta

Vaasa