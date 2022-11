Kirkko ja ympäristökatastrofi

Kirkon tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta sekä huolehtia heikommista eli toteuttaa diakoniaa. Kirkon tehtävänä on myös kertoa mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja mikä pahaa.

Luonnon ja ympäristön tuhoaminen on yksiselitteisesti väärin ja pahaa.

Ilmastomuutos ja luontokato ovat eksistentiaalisia kysymyksiä. Koska elintapamme uhkaavat koko maapalloa ja lastemme ja lastenlastemme mahdollisuutta hyvään elämään, tulee kirkon julistuksessaan kertoa myös, että Luoja on antanut ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaa. Varjelussa olemme nyt pahasti epäonnistumassa.

Kristittyinä olemme velvollisia varjelemaan luomakuntaa vähentämällä omaa kulutustamme niin, että emme käytä luonnon antimia enempää kuin on meidän osuutemme maapallomme tuotannosta. Tarkoittaa, että emme päästä hiiltä ilmakehään kuin ehkä viidesosan nykyisestä.

Keskeistä on mitä syömme; lihan osuutta on vähennettävä merkittävästi ja lisätä kasviksia ja kestävästi pyydystettyä kalaa lautasillemme. Voimme suosia kotimaista ja lähi- sekä luomutuotteita. Voimme lisäksi liikkua mahdollisimman ekologisesti. Kun jotain ostamme, käytämme sen loppuun ja kierrätämme jätteet uusiksi raaka-aineiksi.

Aloitteestani ja johdollani seurakunnillemme on haettu kirkon ympäristödiplomia ja kuulemani mukaan se on juuri parhaillaan kirkkohallituksessa hyväksyttävänä.

Ympäristödiplomi antaa hyvät työkalut saattaa seurakuntiemme toiminta ympäristön kannalta kestäväksi ja sen avulla seurakunnat voivat kantaa ympäristövastuutaan.

Vain olemalla esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.

Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on myös taloudellisesti järkevä toimintatapa.

Tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä (niin kuin Vaasan kaupunkikin).

Olli Autio

kirkkovaltuutettu,

kirkkoneuvoston varapj.

Vaasa