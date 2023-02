Kirkkoherra kansanvaalilla

Seinäjoen seurakunta on valitsemassa uutta kirkkoherraa. Seuraavassa valtuuston kokouksessa 15.2. päätetään vaalitavasta, onko se välillinen valtuustovaali vai välitön kansanvaali.

Hallintomenettely suosittelee välitöntä vaalia ensisijaisesti. Esitys on kuitenkin välillinen vaali.

Kirkkoherra on seurakunnan hengellinen johtaja ja työyhteisön ylin esimies. Sen vuoksi jokaisen seurakuntalaisen ja työntekijän pitäisi päästä vaikuttamaan valintaan. Seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli vain 17,4 %. Kirkkoherranvaaleissa yleensä äänestysprosentti on korkeampi. Suomen toiseksi suurimpana seurakuntana Seinäjoen seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet järjestää vaalit.

Seinäjoen seurakunnan strategiassa sanotaan: ”Seinäjoen seurakunta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kohtaa jokaisen lämpimästi ja avoimesti. Yhteisössä jokainen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään. Seinäjoen seurakunta tunnetaan yhteisönä, jonka jäsenyyttä, työtä ja työn tuloksia arvostetaan.”

Kannatamme kansanvaalia, sillä siinä toteutuu jokaisen seurakuntalaisen mahdollisuus tasavertaisesti vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Kansanvaali on myös mahdollisuus kohdata.

Henna Salo

Tapani Renko

Mari Kela

Seppo Niemi

Anita Jokilehto

Lotta Haapala

Arja Lusa

Sari Männikkö

Liinamaria Roos

Satu Ekoluoma

Mari Aho

Heli Lahti

Sakari Wuorijärvi

Anna Granlund

Avara kirkko Seinäjoki