Ennallistamista ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. Luonnon pitää EU:n mielestä palauttaa vuoden 1952 tasolle. Puuston määrä metsissämme oli silloin vaivaiset 1,5 miljardia kuutiometriä. Nyt puuta on 2,5 miljardia kuutiometriä. Tuohon kaameaan puumäärään on jouduttu vihreiden karsastamaa tehometsätaloutta harjoittamalla. Näin on käynyt siitä huolimatta, että metsiä on hakattu aina vain enemmän. Kirves metsän kasvattaa, sanoo vanha sanonta.

Tarvitaan siis hirvittävät miljardin kuutiometrin hakkuut, jotta päästäisiin vihersiirtymän haikailemaan luonnon tilaan. Metsäojia tukkimalla tavoitteeseen ei ole toivoakaan päästä. Ovatkohan vihreät tulleet ajatelleeksi, että samalla metsien nykyisistä hiilivarastoista katoaisi lähes miljardi tonnia hiilidioksidia? Tuskin.

Olisi tässä parempiakin ennallistamiskohteita.

Satuin olla havainnoimassa luontoa 1952. Naakkaparvista ei ollut tietoakaan. Huhuttiin, että Turun tuomiokirkon liepeillä eleli muutama. Variksia ja harakoita näkyi paljon nykyistä vähemmän, sillä niitä ammuttiin surutta. Teeriä, metsoja ja peltopyitä sen sijaan oli satapäisiä parvia. Pyykään ei ollut harvinainen. No, joutsenen näki joskus harvoin, ei välttämättä joka vuosi. Hirven, jos havaitsi, tiesi olleensa harvinaisen äärellä. Susia oli vain saduissa, samoin karhuja.

Pääkaupunkiseutu oli hieman toisen näköinen 1952. Olisi siinäkin ennallistamista ensi hätään. Siellä niitä vihreitä kuulemma asuu, että toimeen vain. Enkä malta olla puuttumatta ulkopolitiikkaan. Kyllä Hollannin Pohjanmeren padot olisivat oivallinen ennallistamiskohde. Toki se EU-komissaari Timmermans ei ole niistä mitään puhunut, vaikka muuten on innokas ennallistaja. Matalaksi padot vain, ainakin 1933 valmistunut 35 kilometriä pitkä Afsluitdijk . Esimerkin voima olisi valtava.

Outoa on joidenkin kaipuu menneeseen. Vihreä aate vaikutti pitkään siltä, että luonnon ei saisi muuttua nykyisestä mihinkään. Enää se ei näytä riittävän. Nyt pitäisi ottaa askelia taaksepäin. Silti on varmaa, että vain muutos on varmaa, on aina ollut. Ja lupiini on komea, erittäin kilpailukykyinen kasvi.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki