Kissatalo ei häiritse millään lailla muita asukkaita Isolahdessa

Yhdistys on perustettu vuonna 1993 (siis 30 vuotta sitten) ja toimintamme kuuluu auttaa hädänalaisia kissoja (eläinsuojelu). Kissatalolla on 40–50 kissaa. Kissatalolla ei ole emoja eikä pentuja, koska ne sijoitetaan kotihoitoon, joista tähän asti kaikki sitten ovat siirtyneet uusiin koteihin. Yhdistyksemme hoitaa kaikkien kissojen madotukset, rokotukset, leikkaukset (sterilisaatio tai kastraatio) ja jos on terveysongelmia, niin viemme kissat eläinlääkäriin ja ostamme tarvittavat lääkkeet.

Tulevalla Isolahden kissatalolla on yksi rajanaapuri, joka on myynnissä.

Naapuriin päin on muutamia pieniä ikkunoita, jotka sijaitsevat ihan katon reunassa. Suurin osa näistä ikkunoista kuuluu autotalliin ja tulevan kissatalon varastoon ja toimistohuoneeseen. Raja naapuriin päin on varustettu joko pensas- tai puuaidalla.

Naapurin talo ei sijaitse lähellä kissatalon rajaa. Naapurin kotirauha on todella turvattu kissoilta. Kaikki kissat ovat leikattuja sisäkissoja. Kaikki kissatalon toiminnat ovat sisäpihalla, eli ei naapuriin päin.

Kissat eivät metelöi iltaisin ja öisin eivätkä soita musiikkia. Hiljaisempia naapureita ei voi olla.

Tuleva kissatalo on remontoitu erikoismateriaaleilla, niin että kaikki pinnat (lattiat, seinät ym.) ovat helppoja pitää puhtaana. Olemme myös tehneet paljon työtä saadaksemme pihan edustuskuntoon. Kaikki työt on tehty ammattitaidolla jäsentemme voimin.

Ajatellen Isolahden asukasmäärää ja sitä suurta lukumäärää talouksia, joihin toimitettiin viestilappuja, jossa kehotettiin vastustamaan kissatalon muuttoa Isolahteen, vastustajia on todella vähän (rajanaapuri + kauempana asuvia muutamia taloja).

Suurin osa kissoja hoitavista ihmisistä tulee kissataloon linja-autoilla tai pyörällä. Myös he, jotka tulevat omilla autoilla eivät aja yhdenkään naapurin ohi, koska tuleva kissatalo on ensimmäinen talo asianomaisella kadulla.

Sen sijaan kaikki naapurit, jotka ovat huolissaan liikenteestä (7 taloutta), ajavat kissatalon ohi, kun he ajavat kotiinsa.

Noin 100 metrin päästä tulevasta kissatalosta on lisäksi yleinen parkkipaikka, jonne ihmiset voivat tarvittaessa jättää autonsa. Päästäkseen tälle parkkipaikalle ei tarvitse ajaa eikä kävellä yhdenkään naapuritalon ohi.

Käthe Wiklund

Mustasaari