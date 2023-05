Kissojen ystävien mitta on täynnä

Yhdistys Kodittomien Kissojen Ystävät r.y. on ostanut talon Isolahdessa. Yksityishenkilö takasi pankkilainamme, ilman sitä apua emme olisi edes saaneet lainaa pankista.

Yhdistys on jatkuvasti ollut yhteydessä Vaasan kaupungin virkamiehiin, koskien mitkä vaatimukset asetetaan taloon, jotta saadaan pitää kissoja siellä. Olemme kunnostaneet talon kaikkien sääntöjen mukaan ja meillä on nyt yli 190 neliötä saniteettitiloja.

Mainittava on, että sekä virkamiehiä että poliitikkoja Vaasasta on käynyt tarkastamassa tilat ja he ovat katsoneet, että tilat täyttävät asetetut vaatimukset. Terveysinsinööri Kantola on kirjoittanut lausunnon, joka kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva oli vaatinut, että jos eläinsuojelulaki ja määräykset täyttyvät, ei ole ongelmia ja Kissatalo saisi pitää toimintansa Isolahdessa.

Kissatalo on satsannut uskomattoman paljon rahaa ja työtä Isolahteen. Kaikki pitäisi olla hyvin, mutta sitten naapuri teki valituksen ja vei asia hallinto-oikeuteen. Naapuri on kuolinpesä, joka haluaa myydä talon, ts. ketään kuolinpesän osapuolista ei tule asumaan talossa.

Nyt yhdistyksellä on valmis, kalliisti kunnostettu talo ja kahden vuoden kuluttua tuli hallinto-oikeuden kielteinen päätös, joka perustuu olettamuksiin ja suoranaisiin virheisiin – oikeusmurha, joka tekee hallinto-oikeuden naurunalaiseksi.

Kutsuimme virkamiehiä ja politiikkoja keskustelemaan asiasta. Kokoukseen tulivat Ismo Takala (perussuomalaiset), Per Hellman (SDP), Saana Lind (vasemmistoliitto) ja Paula Viertola (keskusta). He lupasivat viedä ja tukea Kissatalon asiaa ylimääräisessä kokouksessa, jossa Kissatalon kohtalo Isolahdessa käsiteltäisiin. Kaikki kuitenkin pettivät!

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Johan Ångerman (RKP) teki kaikkensa saadakseen päätöksen, joka vastusti Kissatalon muuttoa Isolahteen, ja hän onnistui yli odotusten. Mitkä motiivit ovat taustalla tässä? Sen lisäksi puheenjohtaja kehottaa asukkaita auttamaan Kissataloa – onko tarkoitus, että heidän pitäisi hommata uusi talo sekä kunnostaa sitä, sekä ostaa talomme Isolahdessa, jossa on yli 190 neliötä kunnostettuna kylpyhuonestandardiin.

Kissatalo on tällä hetkellä Vaasan kaupungin omistamassa talossa Palosaarella. Vuokraan sisältyy lämmitys, mutta yläkerroksessa lämpöpatterit eivät enää toimi. Kissatalo sai noin 800 euron sähkölaskun, ja vaikka lämmitys sisältyy vuokraan, kaupunki ei millään tavalla meinaa osallistua laskuun.

Emme uskalla ostaa lisää sähkölämmittimiä yläkerroksen lämmittämiseksi. Pelkäämme, että vanhat sähköjohdot yläkertaan eivät kestä tätä. Lisäseikkana voidaan mainita, että vesijohdot ovat myös elinkaarensa lopussa ja kun yritimme neuvotella kaupungin kanssa vuokranalennuksesta, he päinvastoin korottivat vuokraa. On selvä, että talo Palosaarella ei selviä seuraavasta talvesta.

Käthe Wiklund

Mustasaari