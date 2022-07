Kiusa se on pienikin kiusa eli ajatuksia venäläisten Suomeen pääsystä

Tätä kirjoitettaessa vasta ainaillaan, että kaikki venäläiset asemastaan riippumatta lisätään henkilöpakotelistalle eli estetään matkustaminen Suomeen. Kaikki ovat yhtä syyllisiä Ukrainan sotaan.

Enemmistö venäläisistä on tietysti epäsuorasti syyllisiä, koska ovat valinneet Putinin presidentiksi. Tosin vaalien sanotaan olleen epärehelliset, joihin ei oppositiota päästetty. Putin on muuttunut yhä enemmän yksinvaltiaaksi. Uskollisten silovikkien ja oligarkkien avulla pysyy vallassa. Putin käy oikeastaan sotaa omaakin kansaansa vastaan. Käy sotaa sanavapautta ja mediaa, totuutta, vastaan.

Hänhän muutatti lakia niin, ettei hänen kohdallaan tarvitse noudattaa kahden kauden sääntöä. Nyt toivotaankin hartaasti, että jokin sairaus syrjäyttäisi hänet, ettei tarvitsisi käsiään liata. Näillä näkymin Ukrainan sota jatkuu niin kauan, kuin Putin on hengissä.

Tavallisen kansan matkustuskiellon vaikuttavuus osana hybridisotaa on vähäinen siihen verrattuna, että kaasun, öljyn, kivihiilen ja puun ei anneta ylittää rajaa. Se on kallis tapa sotia. Sen sijaan Venäjän vastaisen rajan kiinni laittaminen ihmisiltä on pieni, mutta halpa kiusa. Ja se sopii siksi ja muutenkin sisäpoliittiseen ilmapiiriin Suomessa.

Herää kysymys, olisiko sillä suurempi vaikutus, että tänne tullessaan venäläiset pääsevät vapaan länsimaisen tiedonvälityksen piiriin ja saavat oikean kuvan Ukrainan ”operaatiosta”. Vaikutusta vaan vähentää se, etteivät uskalla siitä kotimaassaan kertoa. Sitä ei passaa sanoa edes sodaksi, ettei joudu vankilaan. Ihmettelenkin, miksi Putin ei itse sulje tätä tietovuotoa.

Sinänsä turismia pidetään hyvänä asiana, koska ne tulevat tuhlaamaan ostovoimaansa tänne. Toisaalta taas suomalaiset vievät ostovoimaansa ulkomaille lomailemalla siellä.

Ne rajan pinnan asukkaat, joiden lähellä on huoltoasema Venäjän puolella, voivat taas käydä tätä rajakauppaa, kun ei vaadita koronatodistusta rajalla. Epävirallinen valuutanvaihtokin toimii.

Markus E. Myllymäki

Vaasa