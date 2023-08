Knesset ja lakiuudistus

Ulkomaan uutiset IL-PO 31.7 STT: Anssi Rulamon medianäkemyksen mukaan Israelin kiistelty oikeusjärjestelmäuudistus tekee maasta enemmistödiktatuurin.

Lähi-idän tutkijat Antti Tarvainen ja Hannu Juusola väittävät Israelin demokratian olevan jo valmiiksi rajoittunut palestiinalaisalueiden miehittämisen takia. Ensinnäkään alueilla ei ole mitään tekemistä Israelin hallituksen lakiuudistuksen kanssa, saati sitten heidän ymmärtävän mitä on miehitys.

Israelilainen oikeustieteen professori Avi Bell työskentelee San Diegon ja Bar Ilan yliopistossa. Hän tuo esille asioita mistä oikein on kysymys meneillään olevassa oikeusjärjestelmän uudistuksessa.

Oikeuslaitoksen uudistus vahvistaa demokratiaa. Tuomioistuinlaitoksen uudistamista vaadittiin viime vaaleihin asti kaikissa Israelin poliittisissa piireissä. Nyt kun uudistuksia odotetaan toteutettavan oikeistohallituksen alaisuudessa, puoluepoliittiset vastustajat haukkuvat juuri niitä uudistuksia, joita he aikoinaan kannattivat.

Ennen kuin suunnitelman pääpiirteet julkistettiin, uudistus herätti närää poliittisissa vastustajissa ja ulkomaisissa kriitikoissa, jotka väittivät sen merkitsevän kuolemankelloa Israelin elinvoimaiselle demokratialle.

Uuden hallituksen oikeuslaitoksen uudistusta koskevassa ehdotuksessa on kolme keskeistä osatekijää. Tärkein niistä antaisi Israelin korkeimmalle oikeudelle nimenomaiset lakisääteiset valtuudet kumota lainsäädäntöä, mutta säilyttäisi samalla Knessetin lainsäädäntövallan.

Toinen osa muuttaisi hieman Israelin nykyistä tuomareiden nimitysprosessia, jossa tuomareita nimittää virkamiehistä ja istuvista tuomareista koostuva komitea, lisäämällä komiteaan enemmän vaaleilla valittuja edustajia.

Kolmannella elementillä vähennettäisiin korkeimman oikeuden mahdollisuuksia kumota vaaleilla valittujen virkamiesten päätökset pelkästään tuomioistuimen poliittisten mieltymysten perusteella.

Käännekohta tuomioistuimen ylenpalttisessa toiminnassa oli 1990-luvulla, jolloin se julisti ”perustuslaillisen vallankumouksen” ja antoi itselleen periaatteetonta ja rajoittamatonta valtaa kumota parlamentaarista lainsäädäntöä. Se oli ennennäkemätön toimenpide missään länsimaisessa demokratiassa.

Tuolloin Israelin korkein oikeus aloitti ohjelman, jonka tarkoituksena on asteittain syrjäyttää parlamentaarinen valta ja tehdä Israelin oikeusviranomaisista demokraattisen maailman vaikutusvaltaisimmat. Ajan mittaan tuomioistuin asetti itsensä myös peruslakien yläpuolelle. Ei ainoastaan kirjoittamalla niitä uudelleen vaan myös julistamalla itsensä lopulliseksi tuomariksi siitä, ovatko ne ensi kädessä päteviä.

Viime vuosina tuomioistuin on hylännyt peruslakia koskevan kehyksen kokonaan ja ilmoittanut, että se voi kumota peruslait ja muun lainsäädännön mistä tahansa syystä, kuten pitämällä lakeja ”liian poliittisina” tai ”riittämättömästi harkittuina”. Ehkä kaikkein hämmästyttävintä on, että korkein oikeus pitää itseään viimeisenä sanana poliittisissa päätöksissä sen sijaan, että se kuuntelisi Israelin kansalaisia tai sen vaaleilla valittuja edustajia.

Israel Report from Word of Life 2.5.2023, OECD-maista 31 maassa poliittinen enemmistö vaikuttaa korkeimman oikeuden jäsenten valintaan. Vain kuudessa maassa, myös Israelissa lainsäädäntöelin valitsee itse jäsenensä. Muissa viidessä maassa tuomioistuimella ei ole toimivaltaa kumota lainsäädäntöä, mutta Israelissa se voi tehdä sen. Monissa maissa on nykyään muoti-ilmiönä, ettei oppositio ymmärrä kunnioittaa vaalitulosta.

PS. Tiedot on hankittu Israelissa asuvilta ihmisiltä ja Israelin lehdistöstä.

V-M Hakola

Ilmajoki