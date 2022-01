Kohti historian tärkeimpiä vaaleja

Sote pitäisi rakentaa asiakkaan näkökulmasta – sinun näkökulmastasi ilman maakuntaveroa.

Suomea riivaa kipeä ongelma; on syntymässä suuri jättihimmeli meidän maakuntaamme ja 20 muulle alueelle. Sotea on alun perin lähdetty tekemään sen vuoksi, että rahat eivät tule riittämään nykyisen rakenteen ylläpitämiseen, mutta riittääkö nyt valitun mallin ylläpitämiseen mikään raha? Sen lisäksi entisten valtapuolueiden väläyttämä aluevaalituki, jota on nimitetty “demokratiarahaksi”, tuo vielä lisää kuormaa menoihin, jotka tuntuvat paisuvan kuin pullataikina. Tähän mennessä on jäänyt vielä hämärän peittoon, mikä takaa uuden tulevan sotemallin kustannustehokkuuden, jonka vuoksi tähän on lähdetty.

Moni äänestäjistä miettii varmaan, että mistä tässä oikein nyt äänestetään. Äänestetään meitä jokaista koskevista palveluista: pääseekö lääkäriin minne ja missä ajassa, saako ikäihminen apua kotiin tai muuta tarvitsemaansa apua, miten lapset ja nuoret tarvitessaan saavat apua ja tukea ajoissa. Itse olen ollut Sote- poliittisessa seurantaryhmässä, josta olen saanut paljon tietoa tästä uudistuksesta. Eräs asia, mikä mietityttää, on hinta: ollaan menossa pyörittämään tosi kallista rulettia. Huolena on, mistä toimintaan otetaan rahat?

Valtio, jonka hallitus jakaa rahaa ympäri Eurooppaa tukipaketteina ja muina avustuksina, ei pysty ilman velkarahaa tätä palettia pyörittämään. Hallituksen suunnasta väläytellään myös maakuntaveroa. Maakuntaveron käyttöönotto johtaa alueiden voimakkaaseen eriarvoistumiseen Suomessa ja suomalaisten verotaakan kasvamiseen.

Hoitaja- ja lääkäripula on todellinen ongelma läpi koko Suomen, ja ne toimet, joita tähän saakka on tehty pulan poistamiseksi, ovat auttamatta myöhässä ja liian niukat. Lähi- ja sairaanhoitajat revitään jo koulunpenkiltä töihin, jolloin jokainen valmistuva on jo valmiiksi sote-rattaissa. Tarvitaan moninkertaista panostusta nykyiseen verrattuna.

Yksityiset isot palveluntuottajat ovat vallanneet alaa sekä vanhus- että vammaishoidossa. Isojen toimijoiden hoivayksiköissä on tapahtunut mm. vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä. On inhottava ajatus, että rahan nimissä ja kiilto silmissä voidaan toimia vastoin ihmisyyttä. Velvoitteensa rikkoville palveluntarjoajille tulee asettaa kunnon sanktiot.

Perusterveydenhuollon palveluihin pääsemistä on nopeutettava. Palvelut tulisi kohdentaa oikea-aikaisesti, koska ongelmien, sekä fyysisten että psyykkisten, oikea-aikainen hoito vähentää painetta erikoissairaanhoidossa. Lähiterveysasema on ihmisten terveydelle ja alueen elinvoimaisuudelle ensisijaisen tärkeä. Digitaalisia lääkäripalveluita on kehitettävä ja hyödynnettävä, kun se on mahdollista. Terveyskeskuspalveluauto on hyvä vaihtoehto syrjäisemmille seuduille. Omaishoitajien työn ansiosta valtio säästää miljoonia euroja hoivakuluissa vuodessa. Omaishoitajien saama hoitopalkkio on vapautettava veroista. Ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja avohuollon laadun kehittämiseen on panostettava.

Pelastustoimella on krooninen kymmenien miljoonien rahoitusvaje ja lähivuosina pahempi henkilöstöpula kuin poliisilla. Sopimuspalokuntia ja niiden toimintaa on avustettava ja tuettava. Palo- ja pelastuskaluston hankinnoissa on suosittava kotimaista.

Jari Haapamäki (ps.)

aluevaaliehdokas

Kurikka