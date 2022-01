Kohti hyvinvointialueita

”Aluevaltuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.”

Melkoinen tehtävä! Siksi hyvinvointialueisiin siirtyessä olisikin pidettävä mielessä, että on helpompaa rakentaa alusta pitäen hyvää, kuin korjata jälkikäteen huonoa. Meidän on keskityttävä asiakaslähtöisyyteen ja huomioitava, miten palvelut pystytään turvaamaan ja pitämään toimivina ja tasalaatuisina koko alueella.

Olen surullinen lukiessani jatkuvasti lehdistä ja mediasta, miten paljon meillä on mielenterveysongelmia – etenkin nuorilla. Olen nähnyt työssäni hienoja kohtaamisia, yksilön vahvistumista, toipumista ja eteenpäin menoa. Joskus voinnin ollessa todella huono, tärkeintä on pitää elämänlaatua mahdollisimman hyvänä vahvistamalla ihmistä ja tukemalla häntä löytämään omaan elämään niitä pieniä tavoitteita, jota kautta sitten päästään pieniä askeleita kohti parempaa oman elämänsä hallintaa.

Erikoissairaanhoito on mielenterveyspalveluissa supistettu minimiin. Joskus koen, että palvelua ei ole saatavilla ollenkaan, ei ainakaan tarpeeksi ajoissa. Kun tilanne pääsee liian pitkälle, ollaan isojen haasteiden edessä ja kuntoutuminen kestää moninkertaisen ajan ja esimerkiksi lapsiperheissä mielenterveysongelmat ja tuen tarve saattaa laajeta perheenjäseniin nopeasti.

Mielenterveystyössä minua huolestuttaa se, että palveluihin ei pääse ajoissa. Esimerkiksi oppilashuollon ja työterveyshuollon tulisi olla niin kattavaa, että siellä voidaan tukea opiskelijaa tai työntekijää ja työnantajaa tekemään työssä jaksamisen tueksi ratkaisuja. Olen huomannut, että helposti haetaan säästöjä siten, että kun mielenterveyskuntoutuja näyttää olevan toipumisen tiellä, hänet jätetään yksin liian aikaisin. Silloin kuntoutuminen usein ottaakin takapakkia. Siihen meillä ei olisi varaa.

Ikäihmisten kohdalla olisi huolehdittava siitä, että meillä on tarpeeksi kotiin annettavia palveluita ja omaishoitajien jaksaminen pitää turvata. Jokaisessa kunnassa tulisi olla ikäihmisille päivätoimintaa ja kohtaamisia, sillä yksinäisyys on iso ongelma nykypäivän ikäihmisillä. Samalla ohjatussa toiminnassa voidaan havaita, jos näyttää asiakkaan kunto heikkenee, ja saada ohjattua tilannetta eteenpäin esimerkiksi lääkärille, kotisairaanhoitoon, jne.

Ikäihmisten asuminen omassa kodissa pitää olla turvallista. Se ei saa olla heitteillejättöä. Mikä meillä on mennyt pieleen, kun poliisi saa hälytyksiä, joissa asunnosta kuuluu avunhuutoja ja perillä odottaa lattialla makaava vanhus, joka on maannut omassa ulosteessa ja virtsassa niin pitkään, että on jo jäänyt kiinni lattiaan, ja asunto on täynnä roskia ja tavaraa? Tämä kertoo, että ongelmia on ollut jo pitkään, mutta kukaan ei ole nähnyt hätää, tai ainakaan auttanut. Näissä tapauksissa yhdistyvät iän tuomat haasteet mielenterveyden ongelmiin.

Surullista mutta totta ja arkea etenkin isommissa kaupungeissa.

Meillä pienillä paikkakunnilla on vielä se etu, että tunnemme naapurimme, kotihoidosta käy tietyt henkilöt ja näemme huolestuttavat merkit helpommin. Kotihoito ei saa muuttua sellaiseksi, että ikäihmisen koti on kuin markkinapaikka, jossa aina eri henkilö käy pikaisesti tuomassa lääkkeet ja laittamassa silmätipat. Tällöin muutosten näkeminen ikäihmisen voinnissa jää huomaamatta.

Meillä on siis paljon tehtävää ja kehittämistä, että saamme palvelut toimimaan portaattomasti ja yhteistyössä niin, että sosiaali- ja terveyspuoli eivät saa olla kaukana toisistaan.

Tarvitsemme sen vuoksi alan osaajia ja moniammatillista näkemystä aluevaltuustoihin. Taloudellisuus ja sen hallinta tarkoittaa myös sitä, että palvelut tulee oikeaan aikaan ja ihmistä kuunnellen.

Mari Hiltula (kok.)

aluevaaliehdokas

Kaskinen