Kohti laajaa turvallisuuskäsitystä

Sanna Marinin (sd.) hallitus ei ole päässyt helpolla. Juuri kun pahin koronavaihe oli hellittämässä ja koronaturvattomuuden haavat parantumassa, Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan romutti eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen ja Suomen vakauspolitiikan.

Sodan kauhut, siviilien säälimätön tappaminen ja pelko Venäjän uusista hyökkäyksistä asettivat turvallisuuspoliittisen tilanteen uudelleen arvioitavaksi länsimaissa, myös Suomessa.

Kriisi pakotteineen vahvisti länsimaiden yhtenäisyyttä Ukrainan ja ukrainalaisten auttamisessa ja pakotteiden asettamisessa Venäjälle. Emme Suomessa, emmekä Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaallakaan ole eläneet tyhjiössä, vaan olemme tukeneet ja auttaneet monin tavoin ukrainalaisia erilaisin tapahtumin, raha-, tarvike- ja vaatekeräyksin.

Lisäksi olemme päivittäneet varautumista vastaanottamaan sodan jaloista kotiseuduilta lähtemään joutuneita Ukrainan pakolaisia. Jotkut meistä ovat rukoilleet ukrainalaisten puolesta, jotkut avanneet jopa kotinsa ovet hädänalaisille. Ukrainan hätä on koskettanut ja yhdistänyt meitä suomalaisia.

Suomessa Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut ennätysnopeasti. Tätä kirjoittaessani alkaa suurelle yleisöllekin olla selvää, että tarvitsemme uudenlaiset turvatakuut.

Suomen vahva maanpuolustustahto, jolla on suuri merkitys myös tulevaisuudessa ja sotilaallinen liittoutumattomuus eivät enää yksin varmista vakautta. Natojäsenyyden hakemisessa on kyse suomalaisten turvallisuuden ja turvatakuiden varmistamisesta. Tähän uskon pääministeripuolueen SDP:n olevan pian valmis, koska suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi on sosialidemokraateille tärkeintä.

Kirjailija Arvo Turtiainen kysyy runossaan ”Näetkö tulevaisuuteen?” ja vastaa: ”Ei ole muuta suurta kuin rakentaa ja tehdä työtä, rakentaa ja oppia rakastamaan”.

Nämä sodan kokeneen vakaumuksellisen miehen sanat ovat puhutelleet minua tänä vappuna. Tällainen rakkaus sodassa vammautuneita, sairaita, kotinsa ja läheisensä jättämään joutuneita, vähäosaisia ja kärsiviä ihmisiä kohtaan vaatii jatkamaan ponnisteluja rauhan, vapauden, tasa-arvon, ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan puolesta, jossa ketään ei jätetä.

Kun sota päättyy, on yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamisen aika. Pääministeri Sanna Marin nosti Naton rinnalle vappupuheessaan osuvasti laajan turvallisuuskäsityksen: ”Täystyöllisyys, osaava kansa ja parempi työelämä”. Laajan turvallisuuden painotus on suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta tärkeä. Kestävä talous ja hyvinvointi on sen olennainen osa.

Arto Rautajoki

piirihallituksen jäsen (sd.)

Seinäjoki