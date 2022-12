Koirien turha tuplarekisteröinti

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Ruokavirasto on hiljaisuudessa kehittänyt uutta koirarekisteriä, jonka pitäisi käytännössä olla toiminnassa 2.1.2023. Määräaika on vuoden 2023 loppuun.

Ruokavirasto perustettiin vuonna 2019. Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty asetuksella 68/2022 (aikaisempi versio 1/2021). Tästä eivät edes kaikki kansanedustajat ole olleet tietoisia, missä mennään. Tämä koskee myös koiranomistajia, joiden koirat ovat jo Kennelliitossa rekisteröity. Nyt on siis tulossa näille koiranomistajille tuplamaksu.

Kun on jo olemassa oleva koirien rekisteröintijärjestelmä, niin on viranomaistaholta järjen vähyyttä olla käyttämättä valmista koirarekisteriä hyödyksi. Syyksi ei käy yksityisyyden tietosuoja GDPR, ei ole kyse markkinoinnista.

”Suomen Kennelliitolla on valmiudet kerätä kaikkien koirien tunnistetiedot nykyaikaisilla verkko- tai mobiilisovelluksilla. Kennelliitto on lukuisten muiden tahojen tavoin esittänyt kaikille koirille lakisääteistä rekisteröintiä ja tunnistusmerkintää lausunnossaan luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista.” (Kennelliiton tiedote 9.4.2018).

Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa on saada Kennelliitolta koiranomistajien suostumus luovuttaa koirien tiedot Ruokavirastolle. Kennelliitto vain lähettää kyselyn nykyisen tietotekniikan avulla koiranomistajille, ja viimeistään Kennelliiton jäsenmaksun yhteydessä voidaan tehdä kysely suostumuksesta. Koiranomistaja ja -kasvattaja tietävät mitä maksavat koiran sirutus- ja rekisteröintimaksut.

Kennelliiton ylläpitämä koirarekisteri on Suomen kattavin, sillä Tilastokeskuksen arvioimista Suomen 700 000 koirasta kolme neljästä on rekisteröity Kennelliittoon (rotukoirat) tai ilmoitettu Kennelliiton tunnistusmerkintätietokantaan (ns. FIX-tietokanta, monirotuiset). Löytökoiran omistajaa etsitään usein ensimmäisenä Kennelliiton rekistereistä ja tietokannasta, jolloin koira voi palautua omistajalleen parhaimmillaan jo löydettäessä.

Ruokavirasto on valinnut koirarekisterin ylläpitäjäksi Siili Solutions Oyj. Oyj yrityksen yhteydessä tarkoittaa aina sitä, että voittoa tavoitellaan. Saldon alle pitää jäädä plus-tulosta. Eli ei koiran uudelleen rekisteröinti tule olemaan kohtuullinen eikä halpa.

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta kysymääni hintaan vastauksena sanottiin: ”Viranomaisten on luonnollisesti oltava kustannusvastaava, ts. voittoa ei viranomainen tällä saa tehdä. Hinta tullaan pitämään niin alhaisena kuin vain mahdollista.”

Ruokavirasto on ilmoittanut, että ilmoitetaan vuoden 2022 aikana, vuosi on pian lopuillaan. Yritys jonka perässä on Oyj, ei ole viranomainen, eikä hyväntekeväisyysjärjestö. Koska kyseinen asetus on tehty lyhyessä ajassa hätiköiden, niin vanha sananlasku ”koira kusi hännälleen” kuvastaa hyvin tulevaa koirarekisteriä, ja yhteistyön puutetta.

V-M Hakola

Ilmajoki