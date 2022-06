Kokoomus kokoontuu Kalajoelle

Urani kokoomuksen puoluekokouksissa alkoi vuonna 1994 Espoon Dipolissa. Kokouksen tärkein asia oli valita kokoomukselle uusi puheenjohtaja väistyvän Pertti Salolaisen tilalle. Ehdolla olivat Kimmo Sasi, Matti Aura, Jouni Mykkänen ja Sauli Niinistö. Hieman jännittynein mielin nousin portaita kokouspaikalle.

Ehdokkaiden poliittisista linjoista ei nuorella miehellä ollut oikein käsitystä. Päädyin äänestämään Sauli Niinistöä siksi, että hänen veljensä oli toiminut graduni ohjaajana Turun yliopistossa. Mukava mies. Lisäksi Kortesjärven Kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Lasse Harju oli asunut Salossa ja oli Niinistöjen tuttuja. Ehdokkaalta riitti myös aikaa suopeaan sanaan nuorelle kokousedustajalle. Äänestyspäätös oli näillä perusteilla selvä.

Tänä viikonloppuna kokoomus kokoontuu pitämään puoluekokousta Kalajoella. Puolueen kannatus on hyvällä mallilla. Ukrainan sota ja sen seurauksena muuttunut ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne suosii kokoomusta.

Kokoomus on RKP:n ohella ainoa suomalainen puolue, joka on linjannut selkeästi jo aikaisemmin Nato-jäsenyyden puolesta. Se näkyy kansalaisten luottamuksessa nyt. Toki on myönnettävä, että Nato-jäsenyyden ajamisessa on puolueen päivän kunto vaihdellut. Vuodesta 2006 kokoomuksen virallinen linja on kuitenkin ollut Natoon liittymisen puolesta. Sellaista näyttöä ei ole muilla.

Kokoomuksen korkea kannatus ei selity pelkästään Natolla. Osa on tietenkin oppositiolisää.

Vuoden 2019 hallitusratkaisu oli meille pettymys. Oppositiopolitiikan jenkaamiseen meni sen jälkeen aikaa ja kannatuskin mateli. Samoin puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo joutui hakemaan omia askelmerkkejään uusiksi.

Nyt puolueen rytmitys on kohdallaan ja Orpolla kiistaton asema puheenjohtajana. Ensi kevään eduskuntavaaleissa hän on kokoomuksen pääministeriehdokas.

Kokoomuksessa käydään aika-ajoin tiukkaakin politiikan linjakeskustelua. Tämän vaalikauden aikana yksi erikoisimmista näytelmistä käytiin kuntavaalien alla, kun Helsinkiin asetettiin pormestariehdokkaaksi kokoomusvaikuttaja Kirsi Piha. Lyhyeksi jääneen kandidaattivaiheensa aikana hän ilmoitti, että ei ryhdy pormestarin hommissa sitten puolueen äkkivääriä konservatiiveja puolustamaan, niiden kanssa menee hermot.

Parin viikon pormestarikampanja päättyi Pihan vetäytymiseen.

Kokoomus sai yllättävästä keskustelusta ja käänteestä piristysruiskeen. Oman tulkintani mukaan äänestäjät havahtuivat siihen, että puolueessa on edelleen perinteisempää konservatiivilinjaa edustavia poliitikkoja, kun niitä riittää oikein morkattavaksi. Tämän seurauksena käynnistyi maltillinen siirtymä perussuomalaisista ja keskustasta kokoomuksen suuntaan. Linjan säilyttäminen on ehto kokoomuksen korkean kannatuksen pysymiselle eduskuntavaaleihin asti. Hörhöily on parempien aikojen ylellisyyksiä.

Omat ehdokkuuteni puoluekokouksissa alkoivat vuonna 2008 kun olin Tampereella ehdolla puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Kisasta oli kotiin tuomisena pronssia ja kokemusta. Rovaniemen puoluekokouksesta vuonna 2012 alkoi kolmen kauden mittainen ura puolueen varapuheenjohtaja. Vuonna 2018 tuli sitten Turussa tappio.

Tällä kertaa osallistun puoluekokoukseen kansanedustajana ja äänivaltaisena kokousedustajana. Vuosien aikana on puolueen väki tullut tutuksi ja koronakausi on vähentänyt kanssakäymisiä. Ajattelin käyttää tämän puoluekokouksen siis kavereiden tapaamiseen, politikointiin ja kansanliike Kokoomuksen tilanteesta keskustelemiseen.

Janne Sankelo

Kokoomuksen kansanedustaja Kauhavalta