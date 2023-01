Kokoomusnuoret ja Vaasan kaupungin edunvalvonta

Ajattelin olla kokonaan kommentoimatta Vaasan kokoomusnuorten kaupungin edunvalvontaa kohtaan (IlPo, verkkolehti 7.1.) osoittamaa kritiikkiä, mutta tällä kertaa käytetyt esimerkit osoittavat kokoomusnuorten pallon olevan sen verran pahasti hukassa, että muutama kommentti lienee paikallaan.

On valitettavaa, mutta onneksi harvinaista, että jokin porukka ei ymmärrä monipuolisen korkeakoulusektorin arvoa omalle seudulle, esimerkiksi oikeustieteiden osalta.

Mitä tulee juuri oikeudelliseen infrastruktuuriin, on kaupungin edunvalvonta vuosikymmenten ajan ollut todella menestyksekästä. Vaasan kaupungissa sijaitsee aivan poikkeuksellisen vahva oikeudellinen infra, joka rakentuu usean toisiaan tukevan pilarin varaan.

Kaupungissa sijaitsee hovioikeuden (yksi Suomen viidestä), hallinto-oikeuden (tuomiopiiri ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisissa lupa- ja hallintopakkoasioissa on koko Suomi) ja käräjäoikeuden muodostama molemmilla kotimaisilla kielillä palveleva tuomioistuinkokonaisuus. Tuomioistuinten ohella kaupungissa toimii syyttäjänvirasto, oikeusaputoimisto, ulosottotoiminta, vankila sekä poliisilaitos. Myös yksityisen sektorin lakimiehet ovat hyvin edustettuina. Asianajotoiminta on vilkasta ja kaupungissa toimivat kansainväliset yritykset työllistävät lukuisia juristeja.

Avainasemassa mahdollistamassa tätä on Helsingin yliopiston Vaasan huippuyksikkö, josta vuosien aikana on valmistunut lähes 700 oikeustieteilijää. On todella arvokasta kaikkien pohjalaismaakuntien näkökulmasta, että Helsingin yliopisto pääkaupunkiseudun ulkopuolella niin vahvasti sitoutuu juuri Vaasaan.

Suora linkki pääkaupungin yliopiston kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin on myös edunvalvonnan näkökulmasta todella arvokasta. Vaasan yliopistolla ja muilla korkeakouluyksiköillämme on uniikki mahdollisuus vahvistaa omaa oikeustieteellistä profiilia ja osaamista yhteistyössä Helsingin kanssa.

Toiseksi kokoomusnuoret mainitsevat ”Maakunta-arkiston”. Oletan kuitenkin, että tarkoittavat Kansallisarkiston Vaasan toimipaikkaa, koska maakunta-arkistolaitoksen rakenteet purettiin vuodenvaihteessa 2016–2017. Vaasan toimintojen laajuus on tasaisin väliajoin ollut uhattuna, mutta onneksi Vaasan kaupungin ja mm. Pohjanmaan liiton edunvalvonnan tuloksena nykyinen maamme hallitus on päättänyt antaa tukensa toimintojen kehittämiseksi siten, että toiminnot pysyvät Vaasassa. On hyvä muistaa, että kyseessä on kakkien pohjalaismaakuntien yhteisestä kulttuuriperinnöstä.

Keskustaministerit Honkonen ja Kurvinen ovat valtion puolelta olleet avainasemassa tukemassa täysin uudenlaisen konseptin selvittämistä Vaasan osalta. Yli puoluerajojen olemme vahtineet asiaa ja alustavaa rahoitusta vaalipiirin edustajakollegoiden kanssa.

Itse olen käytyjen keskustelujen ja tulevien kokousvarausten pohjalta vakuuttunut siitä, että saamme hankkeeseen yhdistettyä myös taide- ja museokokoelmia, sekä yhteistyötä korkeakoulujen ja eri ruotsinkielisten säätiöiden kanssa. Toivottavasti myös muut säätiöt osoittavat kiinnostusta.

Kokoomusnuorten maininnat Vaasan keskussairaalan asemaan liittyen piti lukea kahteen kertaan. Itse olen kohteliaisuudesta luvannut kokeneimmille hyville kokoomuskollegoille, että en julkisesti tule muistuttamaan heitä kokoomuksen viime kauden yrityksistä heikentää – ja kyvyttömyydestä puolustaa – Vaasan huippusairaalaa, elleivät itse asiaa nosta esille.

Tyydyn tässä muistuttamaan kokoomusnuoria siitä, että RKP ja SDP, keskustan ja muiden nykyisten hallituspuolueiden tuella Säätytalolla keväällä 2019 takasivat Vaasan keskussairaalalle sille itsestään selvästi ja objektiivisesti kuuluvan laajan päivystyksen statuksen. Olin nimittäin paikalla, ja toivon kokoomusnuorten nyt oman puolueen sisällä panostavan edunvalvontaan – ja vastustavan potentiaalisia tulevia lehmänkauppoja, jotta vastaavaa vuosien tappelua ei VKS:n puolesta tarvitse enää ikinä käydä.

Kaiken huippuna kokoomusnuoret vähättelevät jopa kotikaupunkinsa aktiviteetteja akkuarvoketjuun liittyvien megainvestointien ja työpaikkojen saamiseksi Suomeen.

Vaasan kaupunginvaltuustossa vahvuutemme on vuosikausia ollut se, että strategisia elinkeinopoliittisia hankkeita viedään yhdessä yli puoluerajojen eteenpäin, joten tilanpuutteen vuoksi lopetan toivottamalla kaupunkimme kokoomusnuorille positiivisempaa uutta vuotta ja tervetuloa mukaan aidosti kehittämään seutua. Töitä kyllä riittää ihan jokaiselle.

Joakim Strand (r.)

kansanedustaja

Vaasa