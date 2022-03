Kokoon puristettu nyrkki pääkopassa

Armeijat taistelivat pikemminkin tehdäkseen toisiinsa vaikutuksen kuin tuhotakseen toisensa, sotaretket keskeytettiin sadonkorjuun ajaksi, taistelut lopetettiin auringon laskiessa ja siviiliuhreja pidettiin osoituksena huonoista tavoista. (Csikszentmihalyi)

Tästä on siirrytty nykyaikaan, raukkamaiseen sodankäyntiin, jossa ”urhea” sotapäällikkö johtaa joukkojaan etänä, kaukana rintamalinjasta.

Bunkkeriinsa piiloutunut suuri johtaja käskyttää ja sotilaat tappavat lapsia, vanhuksia, naisia... Tuhoavat kaiken elollisen ja elottoman.

Putin on raukkamaisen sodankäynnin toteuttaja. Hänen persoonastaan löytyy kaikki mitä Hebbel on kuvannut näin: On ihmisiä, joilla näyttää olevan aivojen sijasta kokoon puristettu nyrkki pääkopassaan: niin itsepäisiä he ovat tyhmyydessään.

Markku Laitinen

Pietarsaari