Kolmikaistainen Vt 8 valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi

Vienti-Pohjanmaan talous ja työllisyys tarvitsee investointeja niin junaliikenteeseen kuin satamiin. Valtatie 8:n merkitys on kuitenkin erittäin keskeinen.

Valtatie 8:n kehittämisessä on perinteisesti ollut hyvää yhteistyötä yli maakunta- ja puoluerajojen. Yksi esimerkki tuloksista on tällä vaalikaudella Sanna Marinin (sd.) liikenneministerinä ollessaan esittelemä 11 miljoonan euron hanke Vaasa–Kokkola -tieosuuden parantamiseen (Mustasaari–Vöyri). Myönteistä on myös se, että Vt8:n kehittäminen Kokkolan eteläpuolella on väyläviraston investointisuunnitelmassa (2022–2029) päätös- ja toteutusvalmiudessa eli ns. 1A-korissa.

Nyt on kuitenkin aika nostaa kunnianhimon tasoa Vt 8:n liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa. Kyseessä on Vienti-Suomen merkittävä väylä: Noin kolmannes maamme viennistä tulee länsirannikolta. Puhutaan vuosittain kymmenien miljardien eurojen vaikutuksesta Suomen talouteen.

Merkitys kasvaa. Olemme läpi syksyn saaneet kuulla hyviä uutisia useilta paikkakunnilta vientirannikolta Kokkolasta Kristiinankaupunkiin. Suuret teollisuushankkeet tuhansine uusine työpaikkoineen ovat rantautumassa alueellemme. Hankkeet työllistävät lukemattomia rakennus- ja palvelualan yrityksiä laajalta alueelta. Monen hankkeen rakennustyöt ovat jo käynnistyneet tai käynnistyvät tulevan vuoden aikana.

Hyvät uutiset asettavat merkittäviä lisäpaineita valtiolle ja kunnille, joissa on tilanteessa oltava hereillä.

Hankkeiden rakennusvaiheessa työvoiman liikkuminen ja rakennusmateriaalien kulkeminen lisää liikennettä Vt 8:lla merkittävästi. Hankkeiden käynnistymisen kannalta avainasemassa ovat työvoiman saatavuus ja alueella jo olevan osaamisen hyödyntäminen. Kaikki työvoima ei muuta uudelle paikkakunnalle, vaan näköpiirissä on merkittävä työpaikkapendelöinnin kasvu valtatie 8:lla. Esimerkiksi Kokkolan ja Vaasan akkukeskittymät ovat niin lähellä toisiaan, että asiantuntemus ja tukipalvelut palvelevat koko akkurannikkoa.

Liikenteen sujuvuus ja erityisesti turvallisuus nousevat tärkeään rooliin. Raskaan liikenteen määrä Vt 8:lla tulee olennaisesti kasvamaan investointien myötä. Tähän liikennemäärän kasvuun nähden Vt 8 on viimeisten vuosikymmenten aikana saanut osakseen vain marginaalisia parannuksia. Päätetyt panostukset Vt 8:aan eivät ole likimainkaan riittäviä. Pari kolme ohituskaistaa ja Pedersören risteysjärjestelyt eivät riitä tukemaan tiellä kasvavia liikennemääriä.

Vienti-Suomen valtaväylänä toimivan Vt 8:n asemaa tulee korostaa ja kehittää. Toimiva ratkaisu voisi olla Ruotsin tiemallin mukainen kolmikaistainen tie, jossa ohituskaista vuorottelee. Tässä tiemallissa vastaantuleva liikenne pysyy aina omalla kaistallaan, mikä lisää turvallisuutta. Ruotsin tieliikenne on EU:n turvallisinta, joten mallin soveltumista Vt 8:lle tulee vähintään selvittää.

Toimivan ja turvallisen liikenneinfran järjestäminen on keskeisiä valtion tehtäviä. Vt 8:n kehittäminen Pohjanmaalla tulee saada valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi ensi vaalikaudella.

Maria Tolppanen (sd.)

Vaasan kaupunginhallituksen

puheenjohtaja

Tiina Isotalus (sd.)

Kokkolan kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja

Lars Björklund (sd.)

Pietarsaaren kaupunginhallituksen

1. varapuheenjohtaja