Korjaussarja vai romutus

Sote-pela-uudistusta on harjoiteltu käytännössä nyt viisi kuukautta. Viranhaltijat ovat varmasti yrittäneet parhaansa. Melkein kaikille on löydetty järkevää tekemistä. Etelä-Pohjanmaallakin yli 10 000 työntekijän yhteisö on melkoinen jättiläinen.

On ikävä asia, että tämä hallinnollinen uudistus tehtiin valtavalla riskillä. Vähän niin kuin, että toivotaan toivotaan, kyllä siihen sitten jostakin rahat löytyy.

Kun uudistusta tehtiin ideologia edellä, tuli siitä sitä mitä itänaapurissa on toteutettu vuodesta 1922. Sutta ja sekundaa. Tätä halusivat Rinteen ja Marinin vasemmistohallitukset, aivan erityisesti myös keskusta. Olisi kuvitellut, että keskusta olisi pelastamassa tekemäänsä uudistusta myös tulevassa hallituksessa. Ehkä keskustassa on ymmärretty, ettei tähän viritykseen kannata sekaantua pitkällä tikullakaan.

Marinin hallituksen ansioksi on luettava epäonnistunut rahoitusmalli, kalliit uudet mitoitukset ja ylipäätään kyvyttömyys lisätä tuottavuutta sote-palveluissa. Nythän on edessä mitoitusten purkaminen ja kustannusten kasvun leikkaaminen raskaalla kädellä.

Suomen sote-pela-uudistus ei mene palvelut edellä. Me teemme ylimitoitettuja investointiohjelmia joilla ei kehitetä palveluja. Nyt pitäisi saada hoitoketjut ja parhaat käytänteet ja perusterveydenhuolto kuntoon. Tärkeämpää tuntuu olevan kaupunkikeskustan kehittäminen. On väärin, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat voineet ”sopia mukavasti” uusista seinistä tietäen, että maksaja on hyvinvointialue tai joku muu. On käytetty maan hallituksen suomaa rahastusautomaattia. Näin ei pidä olla.

Jotta toimivat lähipalvelut voidaan turvata, täytyy uudistusta joko korjata tai romuttaa.

Petteri Orpon (mahdollisesti/toivottavasti) syntyvä hallitus on paljon vartijana.

Kai Pöntinen (kok.)

maakuntaneuvos, EP:n hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston jäsen

Lapua