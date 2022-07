Korkojen nosto väärä ratkaisu energiakriisiin

Putinin sodasta Ukrainassa tuli kaikkea muuta kuin kolmepäiväinen. Sen lisäksi, että tuemme ukrainalaisia taistossaan oikeudenmukaisuuden puolesta, näemme myös ukrainalaisten suuren kärsimyksen. Länsimaiden keväisten avustusprojektien, keräysten ja mielenilmausten jälkeen nyt on valitettavasti havaittavissa merkkejä siitä, että solidaarisuus on osassa EU-maita, mutta myös kotirintamalla, hiipumassa kyllästymisen merkkinä. Aluksi sota oli kamala vääryys jossain toisaalla, joka koskee jotakuta toista, mutta nyt yhä useampi näkee sodan vaikutukset myös omassa lompakossaan – vaikka seuraukset ovatkin pieniä ukrainalaisten kokemaan verrattuna.

Venäjä katkaisee Euroopan kaasuhanat uudestaan. Polttoainehinnat nousivat pilviin kuukausia sitten ja nyt varoitellaan sähköverkon romahduksista. Monet suomalaiset pelkäävät siperialaisia olosuhteita ensi talvena. En puhu sääilmiöstä, vaan siitä, että lämmityslaskusta yksinkertaisesti tulee aivan liian kallis. Tämän ehkäisemiseksi meidän tulisi hyvissä ajoin ottaa käyttöön väliaikainen sähkön hintakatto.

Vaan ei siinä vielä kaikki. Jo nyt todistamme shokkimaista hinnannousua tavallisissa kuluttajatuotteissa. Asiantuntijat varoittelevat kustannustason nousun jatkosta ja suurista irtisanomisista. Pahimmillaan inflaatiokierteen kustannukset, niin energiahinnat, ruokakulut, irtisanomiset kuin korkotason nousukin huomioiden, voivat pahimmillaan yltää tuhanteen euroon kuukaudessa kotitaloutta kohti.

Inflaatiokierteeseen joutuminen johtuu sodasta. Loppupeleissä oikeastaan kaikki muutokset johtuvat ennätysmäisistä polttoaine- ja energiakuluista, jotka vuorostaan nostavat kutakuinkin kaiken tuotannon kustannuksia, ei lainkaan vähiten ruoantuotannon kustannustasoa.

Euroopan keskuspankki on päättänyt nostaa ohjauskorkoa inflaation hillitsemiseksi ja uusia koron nostoja on odotettavissa. Tuleeko tämä vaikuttamaan energian hintakehitykseen? Tuskin. Sen sijaan saamme energiakriisin lisäksi pian todistaa myös dramaattista ostovoiman heikkenemistä. Kaikista pahin tilanne on heille, joilla on suuret asuntolainat ja vähäiset mahdollisuudet tulojen nostamiseen. Ajattelen lapsiperheitä ja eläkeläisiä sekä maanviljelijöitä, jotka jo aiemmin ovat joutuneet ottamaan lainaa kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Epäilen, onko korkojen nosto tässä tilanteessa oikea rahapoliittinen työkalu. Pahimmillaan se vuorostaan johtaa talouden romahtamiseen. Kun meillä jo on energiakriisi, kohonneet asumis- ja elinkustannukset, alentunut BKT ja madaltunut omavaraisuusaste muun muassa maatalouskriisin seurauksena käsiteltävänä, on korkojen nosto kyseenalainen tie valittavaksi.

Peter Östman

KD:n kansanedustaja Luodosta