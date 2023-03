Koska soten tosiasiallinen uudistaminen alkaa?

Sote-uudistuksen tavoitteena oli alun perin parantaa palveluiden tuottavuutta ja hillitä siten sote-kustannusten kestämättömällä uralla olevaa kasvua. Tavoitteena oli parantaa ihmisten pääsyä lääkäriin ja tarjota laadukkaampia ja yhdenvertaisempia palveluita.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa.

Koska valmistelu tehtiin kiireellä, yleisenä tavoitteena nivelvaiheelle oli ”häiriötön siirtymä”. Haluttiin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat saumattomasti kuten aikaisemminkin, eikä siirtymä näy asiakkaille. Ymmärrettävästi haluttiin myös välttää häiriöitä esimerkiksi henkilökunnan palkanmaksussa.

Nyt kun siirto on tapahtunut, emme kuitenkaan voi jatkaa kuten aikaisemmin. Soten tosiasiallinen uudistaminen on aloitettava nopeasti. Soten ongelmia ei korjata rahan kaatamisella hyvinvointialueille. Juustohöylätyt säästöt palveluihin eivät myöskään ole merkittävin ratkaisu.

Sote-palveluiden tuottamisen tavat on uudistettava. Suurin potentiaali tuottavuuden parantamiseen on teknologian nykyistä paremmalla hyödyntämisellä.

Nykyisiä palveluita on korvattava digipalveluilla ja palveluita on toteuttava muutenkin uusin tavoin. Asiakkaille on rakennettava toimivampia palvelupolkuja ja palveluiden yhteensovittamisesta on otettava kaikki hyöty irti. Uudistuksen on näyttävä asiakkaille uudenlaisina, eri tavoin saavutettavina palveluina.

Jotta sote-kustannuksia pystytään järkevöittämään, on tiedettävä mitä mikäkin maksaa. Seuraavan hallituksen tuleekin kirjata lakiin vaatimus kustannusten läpinäkyvyydestä ja vertailtavuudesta. Kustannusten läpinäkyvyys edesauttaisi verorahojen tehokasta käyttöä, varsinkin kun pystyttäisiin vertailemaan kustannuksia eri alueilla ja ottamaan parhaita malleja käyttöön maanlaajuisesti. Johtamaan tiedolla.

Yrityksillä on uudistuksessa keskeinen rooli. Kustannusten kasvun hillitseminen sekä palveluiden laadun parantaminen vaativat, että julkinen sektori ei tuota kaikkia palveluita itse.

Hyvinvointialueille on rakennettava palvelukokonaisuuksia, jotka ovat mahdollisimmat tehokkaita ja laadukkaita veronmaksajien näkökulmasta. Tässä rakennustyössä on hyödynnettävä kaikkia saatavilla olevia toimijoita -yrityksiä ja järjestöjä.

Erinomainen väline monituottajuuden edistämiseen on myös palveluseteli. Palveluseteleiden laajempi käyttö hyödyttäisi ennen kaikkea asiakkaita, joiden päätäntävalta omasta hoidosta paranisi. Hyvinvointialueet tulisi velvoittaa lailla tarjoamaan palveluseteliä asiakkaalle aina, jos hoitoa ei pystytä muuten tarjoamaan hoitotakuuaikojen puitteissa.

Sote-palveluiden uudistaminen on ratkaisevaa koko julkisen talouden tasapainon näkökulmasta. Koko uudistusta lähdettiin tekemään, koska tarvittiin kustannusten kasvua hillitsevä muutos.

Velkaantuneella Suomella on edessään vaikeita vuosia, eikä soten uudistamisen kanssa ole varaa aikailla.

Johanna Sipola

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja