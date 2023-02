Kotihoidon palveluseteli vain varakkaiden etuoikeus?

Kotihoidon palvelusetelimallista tuli kallis palvelu läheiselleni. Aikoinaan kun teimme päätöksen setelin hyväksymisestä, omavastuun ero kunnalliseen kotihoitoon oli läheiseni tapauksessa muutamia kymppejä kalliimpi.

Päätökseen vaikutti parikin seikkaa. Ensinnäkin kunnallisen kotihoidon resurssit olivat jo täynnä. Toiseksi hieman kalliimpi hinta toi sen edun, että hoitaja-asiakas-suhde on henkilökohtaisempi. Hyvinvointialueiden (HVA) astuttua voimaan, hinta muuttui rajusti. Läheiseni tapauksessa yksityisen palveluntuottajan omavastuun kuukausimaksu palvelusetelillä nousi noin 56 %.

Kysyin asiakaspalveluohjaajalta, mitä vastaava kotihoidon omavastuu maksaisi hyvinvointialueen omana kotihoitona järjestettynä. Ero oli huikea. Palvelusetelillä omavastuu on noin 144 % kalliimpi.

Mahdollisuushan on kieltäytyä palvelusetelistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että läheiseni pääsee jonotuslistalle HVA:n omaan palveluun. Jono on pitkä. Hoivattavia on paljon ja hoitajia liian vähän. Vaihtoehtona jonotusajaksi on, että HVA ostaa palvelun ostopalveluna yksityiseltä hoivapalvelutuottajalta. Mutta käsittääkseni ostopalvelujen käyttö on tällä hetkellä alueella kielletty. Lisäksi päätöstä uudesta palvelusetelistä ja hintatasosta ei ole vielä tullut. Silti palvelun tuottaja laskuttaa uuden hinnan mukaan.

Ymmärrän, että yrittäjän on saatava omansa pitääkseen yritystoimintansa plussan puolella. Mutta missä on valituskelpoinen päätös määrätystä maksutasosta ja perusteista? Miksi tähän uuteen malliin hypättiin ilman siirtymäaikaa? Miten tällaisen mallin edes kuvitellaan luovan tasa-arvoista kohtelua kotihoitoa tarvitseville asiakkaille, jotka ovat myös yhteiskunnan heikoimpia?

Palvelusetelin omavastuuseen on mahdollista hakea myös kohtuullistamista. Käsitykseni on kuitenkin, että vasta, kun asiakas todetaan niin varattomaksi, ettei hänellä ole tosiasiallista maksukykyä, voidaan kotihoidon omavastuuta kohtuullistaa.

Jos läheiseni olisi hoivalaitoksen asiakas, hänelle pitäisi jäädä kuukausimaksuista käyttövaraa lakisääteisesti vähintään noin 166 €/kk. Mutta kotihoidon asiakkaana ei huomioida kuukausimaksuista jäävää käyttövaraa mitenkään. Säästöt ja omaisuus on ”syötävä”.

Eniten tässä HVA-hienoudessa ihmetyttää strategian (www.hyvaep.fi/hyvinvointialue/strategiat/) ajatusmalli, että yhdenmukaistetaan esimerkiksi asiakasmaksuja. Nythän jokainen HVA päättää itse, millaisen mallin ottaa käyttöön alueellaan esimerkiksi kotihoidon palvelusetelin asiakasmaksuissa.

Onko kaikilla alueilla sama periaate, että omavastuu on palvelusetelillä ostettuna 144 %:a suurempi kuin HVA:n oman palvelun tuottamana? Ovatko kaikki HVA:t ottaneet käyttöön uudet asiakasmaksut ilman siirtymäaikaa? Laskutetaanko muilla HVA:illa asiakasta ilman valituskelpoista päätöstä? Mihin Etelä-Pohjanmaan HVA unohti hoivapalveluyrittäjien ja -asiakkaiden oikeudet? Mihin unohtui asiakaslähtöisyys, yhdenmukaisuus, tasa-arvoinen kohtelu ja heikompien kansalaisten oikeus saada yhteiskunnan tukea?

Asiakaslähtöistä ja laadukasta palvelua avoimesti ja yhdenvertaisesti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä