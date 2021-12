Kotimainen elintarviketuotanto on osa huoltovarmuutta

Maatalouden tuottavuuden kehitys ja huoli kannattavuudesta on ryöstäytynyt päästövähennyksistä käytävän keskustelun alle. Tuottajahinnat eivät vastaa tuotantokustannuksia. Kotimaista ruokaa pitää nyt kiivaasti puolustaa. Suomalainen ruoka on puhdasta, vastuullista lähiruokaa. Oma ruuantuotanto on osa huoltovarmuutta ja ruokaturvaa.

Etelä-Pohjanmaalla tuotettua ruokaa voi ylpeänä esitellä. Seinäjoki on elintarviketuotannon merkittävä keskus. Koko elintarvikeketjumme tuo maakuntaamme hyviä talous- ja työllisyysvaikutuksia. Lähellä ja vastuullisesti tuotettu ruoka on myös tärkeässä osassa vähentämässä kuljetusketjujen päästöjä.

Suomessa ruuantuotantoa säädellään ja valvotaan monin tavoin. Kotimainen naudanliha, sianliha, lampaanliha ja broilerit samoin kuin riista ja kala ovat kestävää ruokakulttuuria. Karviasta Hautakorven tilalta lähtöisin oleva Atrian naudan ulkofilepihvi on valittu Irlannin kilpailussa maailman parhaaksi pihviksi. On välttämätöntä turvata maaseudun elinkeinojen jatkuminen, kun siirrytään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Julkisina toimijoina kunnilla on vastuu edistää suomalaista ruuantuotantoa. Mikkelin kaupunki teki esityksen, että kaupungin tilaisuuksissa tarjotaan vain kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa.

Seinäjoki ja kaikki Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnat osoittaisivat vastuullisuutta, jos käyttäisivät vain kotimaista lähiruokaa kunnan kokouksissa, seminaareissa ja edustustilaisuuksissa. Kotimainen ruoka tukisi suomalaisen viljelijän arvokasta työtä.

Jukka Vihriälä

agronomi, eläkeläinen

Seinäjoki