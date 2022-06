Kotimaista kaasuntuotantoa lisättävä

Koska Venäjä laittaa kaasuhanan kiinni, nyt olisi mainio tilaisuus lisätä kotimaista biokaasun tuotantoa. Siihen on kaikki mahdollisuudet olemassa, koska tuotantotekniikka on kehitetty valmiiksi.

Tällä hetkellä biokaasulaitoksia on maatiloilla, jossa karjanlanta on raaka-aineena. Myös ylimääräinen nurmirehu voidaan käyttää. Turun lähellä on melko suuri biokaasureaktori, jossa kaupunkien kakka jalostetaan biokaasuksi ja se markkinoidaan maakaasuverkkoon.

Voidaan sanoa, että mahdollisuudet ovat erittäin hyvät korvata kallis fossiilinen kaasu kotimaisella biokaasulla.

Myös kaasutusjätteellä voidaan korvata kemialliset lannoitteet. Nurmiheinäpellolla on myös hyvä hiilensidontakyky, joka on paljon suurempi metsämaahan verrattuna.

Meillä on tuhansia hehtaareja viljelemättömiä hömppäheinäpeltoja, joissa mätänevä heinä tuottaa vain hiilidioksidia. Samoin on tuhansia hehtaareja turvetuotannon lopettamisesta jääneitä peltoja, joista vapautuu hoitamattomana runsaasti hiilidioksidia. Ne olisivat myös hyviä nurmituotantoalueita, joista saataisiin raaka-ainetta biokaasureaktoriin. Tärkeää olisi se, että saataisiin uutta tuottavaa työtä.

Urho Kari

Lehtimäki, Alajärvi