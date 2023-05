Kotisairaalan toiminta Seinäjoella

Esitän kysymyksen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Olen tutustunut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomukseen ja siellä on maininta palvelujen saatavuudesta ja yhdenvertaisuudesta, joka on kehittämisen kohde. Hyvinvointikertomuksessa ei kuitenkaan mainita kotisairaalan palveluita.

Miksi kotisairaala ei ulotu Seinäjoen kaupungin kaikille alueille, kuten Ylistaroon ja Peräseinäjoelle? Nurmon tilanteesta en tiedä, mutta saamani tiedon mukaan kotisairaala toimii vain Seinäjoen keskustan alueella.

Tietoni perustuu kokemukselliseen tietoon, johon olen saanut vastauksen terveydenhuollon ammattihenkilöiltä kotisairaalan toiminnan rajoituksista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että, jos esimerkiksi Ylistarossa on sairaalasta kotiutuva potilas, joka tarvitsisi kotisairaalan palveluita, ei hänellä ole mahdollisuutta sitä saada. Eikö tämä ole juuri merkittävä puute yhdenvertaisten palveluiden saamisessa?

Ymmärrän, että on hoitajapula ja hyvinvointialueen kehittäminen on vielä kesken, mutta jokainen potilas on tärkeä jokaisella hetkellä.

Heidi Raiski

Ähtäri