Koulukadun seurakuntakeskus – korjaaminen kannattaa aina

Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä asioita on talouden kunnossa pitäminen ja toisaalta päättää Vaasan Koulukadun seurakuntakeskuksen rakennusten kohtalosta.

Hälyttävänä tietona seurakunnan jäsenille on saatu, että Koulukadun seurakuntakeskuksen rakennukset osin purettaisiin ja uusin, vaasalaisarkkitehti Annikki Nurmisen suunnittelema osa myytäisiin purettavaksi ulkopuolisen tahon asuntotuotantoon. Nykyinen seurakuntasali korvattaisiin vanhempaan rakennukseen tukeutuvalla uudisosalla.

Onko tässä mitään järkeä? Nykyisen toimivan seurakuntasalin viereen rakennettaisiin uusi seurakuntasali. Tämä rahoitettaisiin kirkollisveroin.

Nyt onkin oikea aika pysähtyä ja selvittää julkisuudessakin asiaa kestävän kehityksen periaatteiden, hiilipäästöjen estämisen ja ympäristön kuormituksen kannalta.

Ympäristöministeriö on julkaissut useita raportteja liittyen purkamis- ja korjauskustannuksiin, joiden mukaan pääsääntöisesti korjaaminen kannattaa aina. On esitetty, että näissä seurakuntakeskuksen kiinteistöissä on joitakin puutteita ja ongelmia. Nämä ovat kuitenkin aina korjattavissa.

Seurakunnan tulee kulttuuriorganisaationa edelleen edistää hyvää arkkitehtuuria ja ympäristöarvoja. Arkkitehti Annikki Nurmisen käsialaa Vaasassa ovat lukuisat muutkin merkittävät kohteet, kuten valtion virastotalo ”Maaherran maisemat” Palosaarella, Rewell Centerin kattaminen kauppakeskukseksi, lukuisat teollisuuden tuotanto- ja palvelurakennukset Strömberg Parkin ja Wärtsilän alueella, kauppakorkeakoulun kirjasto Raastuvankatu 33:ssa sekä lukuisat asuntokohteet.

Me kannatamme Koulukadun seurakuntakeskuksen säilyttämistä kokonaisuudessaan nykyisessä käyttötarkoituksessa.

Antti Koski

KTM

Pirkko Tammi

sosionomi

Vaasa