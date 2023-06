Kouran koulu ja iltapäivätoiminta

Asun Kourassa ja minulla on 5-vuotias lapsi. Hän aloittaa koulun kahden vuoden päästä, mutta nyt Seinäjoen kaupunki selvittää, suljetaanko lähikoulumme.

Vaikka koulua ei suljettaisi, tällä hetkellä Kouran koululla ei ole iltapäivätoimintaa. Seinäjoella on neljä koulua (yhteensä 22 alakoulua), joilla iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Nämä koulut sijaitsevat haja-asutusalueilla, joilla ei ole mitään muutakaan paikkaa, mihin lapset voisivat mennä. Alimmilla luokilla koulupäivät ovat lyhyitä ja lapset pieniä.

Kouran tapauksessa olisi helppo ja lähes ilmainen ratkaisu. Osa lapsista on 1.–2.-luokilla oikeutettuja koulukyyteihin, koska koulun vieressä on junarata ja koulumatka on vaarallinen. Kuljetukset vievät lapset kotiin ja palaavat takaisin Seinäjoelle. Matkan varrella on Keski-Nurmon koulu, jossa on iltapäivätoimintaa. Lapset voisivat olla muutaman kilometrin pidempään kyydissä.

Tähän saatiin kuitenkin vastaus, että kuljetuksen järjestäminen vain kouralaisille ei olisi yhdenvertaista. Kuitenkin se on kaupungin mukaan yhdenvertaista, että vain muutamalta koululta puuttuu iltapäivätoiminta. Jos koulun tulevaisuutta mietitään, niin tämä olisi edes selvityksen ajaksi kohtuullinen vastaantulo kaupungilta.

Aiemmin Kourasta on lopetettu koulun kirjasto ja eskari. Kuitenkin Koura kaavoitettiin vain muutama vuosi sitten ja kaupunki yrittää myydä täältä tontteja. Näitä tullaan tuskin ikinä myymään, jos kaikki palvelut viedään.

Seinäjoella on nyt ollut paljon puhetta muutenkin ap- ja ip-toiminnan puutteista. Tiedän jo useampia lapsiperheitä, jotka etsivät tonttia naapurikunnista, joissa palveluita on saatavilla. Itsekin selvittelen nyt ratkaisua, jolla voin kahden vuoden päästä jatkaa töissä käymistä. Tähän menee valtavasti aikaa ja energiaa. Laitoin asiasta kirjeen myös kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille. Ainoa minulle vastannut oli Noora Jussila.

Pienten lasten palvelut ja lähikoulut ja pienet ryhmäkoot ovat juuri sitä ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla estettäisiin lasten ja nuorten pahoinvointia, jota Seinäjoellakin on yhä enenevässä määrin. Meillä on vain yksi lapsi, jonka siirtelystä paikasta toiseen me ollaan pahoillaan, mutta jokaisella lapsella on vain yksi kallisarvoinen elämä.

Henna Salo

Seinäjoki