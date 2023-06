Kovaa peliä ennallistamisesta

EU-vaalikaudesta on jäljellä vuosi. Neuvottelut Brysselissä tiukentuvat, kun komissiolla on tarve saada viimeisetkin lakialoitteensa läpi EU:n päätöksentekomankelista ennen mandaatin päättymistä.

Komission äärimmäisyyksiin asti menneet lakiesitykset kuluvalla kaudella ovat koetelleet jäsenmaiden ja EU-kansalaisten ymmärrystä ja oikeudenmukaisuuden tunnetta, herättäen voimakkaitakin vastareaktioita.

Ennallistamisasetuksesta, jossa toimin Renew-ryhmän maatalousvaliokunnan neuvottelijana, on kehittynyt se viimeinen niitti. EU-toimielinten välillä on aina ollut herrasmiessopimuksia ja kirjoittamattomia sääntöjä, joita ennallistamisneuvotteluiden aikana on nyt rikottu.

Enää neuvotteluissa ei ole kyse vain lainsäädännön sisällöstä ja vaikutuksista, vaan arveluttavista menettelytavoista ja poliittisesta arvovallasta.

Komissaari Frans Timmermansin kabinetista on lähestytty neuvotteluissa keskeisessä roolissa olevia meppejä henkilökohtaisesti, ja itsekin sain vieraakseni uhittelevaan sävyyn käyttäytyneen Timmermansin oikean käden ennen maatalousvaliokunnan äänestystä. Komissaari myös uhkasi jättää valmistelupöydälle pitkään odotetun esityksen uusista kasvinjalostustekniikoista, mikäli parlamentti kaataa ennallistamisasetuksen.

Neuvotteluja johtavan ympäristövaliokunnan on määrä äänestää kannastaan torstaina 15.6. ja äänestyksestä on tulossa tiukka. Maatalous- ja kalatalousvaliokunnat esittivät esityksen hylkäämistä jo aiemmin. Nyt komission ohjauksessa toimivassa työryhmässä on laadittu jopa lobbausdokumentti, joka listaa ympäristövaliokunnan jäseniä, jotka ovat tukeneet esityksen palauttamista takaisin komission valmisteluun, ja joihin pitäisi kohdistaa vaikuttamista.

Harmillista on, että kaikkien tavoittelema luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ei tällä komission toimintatavalla edisty. Jotta parlamentti ja jäsenmaat voivat esityksiin sitoutua, on komission kuultava jäsenmaiden huolet ja toiveet sekä hyväksyttävä tosiasia, ettemme mahdu samanlaiseen ennallistamisen muottiin. Siksi esitys on palautettava huolellisempaan valmisteluun.

Komission toiminta rikkoo parlamentin lainsäädäntökäsittelyn työrauhaa ja suvereniteettia. Jokaisen on syytä muistaa, että komissio nauttii parlamentin luottamusta, vaikka vaalikauden loppukiri onkin alkanut.

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen

Keskusta/Renew Europe