Kuka päättää sähkön hinnan?

Otsikon aiheesta oli 27.11. kirjoitus I-P:ssä. Kirjoituksessa mainittiin Nord Poolin olevan Pohjoismaissa toimiva sähköpörssi. Tuo Nord Pool on kyllä perustettu Pohjoismaissa, pääpaikka on Norjassa ja kauppaa käydään sähköllä.

Kirjoituksesta saa käsityksen, että sähkökauppaa käydään Pohjoismaitten kesken vaikka markkina-alue on lähes koko Eurooppa, Englanti mukaan luettuna.

Jos tässä sähköpörssissä olisivat mukana vain Pohjoismaat, niin olisiko sähkön hinta sitä, mitä se nyt on? Nyt syy on Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta lieneekö suurin syy kysynnässä ja tarjonnassa, sähkön tuottajia on vähemmän kuin on sähkön tarvitsijoita.

Saksa ja Ranska isoina maina ovat ajaneet alas melkeinpä kaikki ydinvoimalansa ja kaasun tulo on Venäjältä loppunut sodan ja huonon politiikan vuoksi (Merkel), kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa, meitä kehotetaan sähkön säästämiseen ja varoitellaan talvella mahdollisista sähkökatkoksista.

Aiheuttaako tuo sähköpörssi kylmällä säällä nuo mahdolliset sähkökatkokset meillä Suomessa, kun suurimmat sähkön kuluttajat ovat väkirikkaassa Keski-Euroopassa ja kun siellä tuotanto ei riitä vastaamaan kulutusta. Tietenkin sähköpörssi myy mahdollisimman paljon sinne, missä kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ja hintakin on kohdallaan.

Nämä syyt ja selitykset sähkön hinnan muodostumisesta eivät tavallista ihmistä aina vakuuta, tuokin kirjoitus oli laadittu sähköalan toimijoiden kirjoituksista.

Ei voi kun toivoa, että yläkerrasta annetaan meille edes leuto talvi.

Matti Viinamäki

Laihia