Me kaikki tarvitsemme joskus apua. Kun ihminen tarvitsee apua, täytyy löytyä myös auttajia. Arjen tärkeät sote-palvelut on saatava läheltä, ja niihin on hyvä päästä viikon sisällä.

Apua ja hoitoa tarvitseva ihmisen on oltava aina keskiössä, vaikka lääkäri- ja hoitajapula ovatkin tosiasioita. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon pitää toimia niin, että ihminen mahdollisimman harvoin joutuu turvautumaan lääkäriin. Monet sairaudet ja sosiaaliset ongelmat voidaan välttää, kun asiat hoidetaan ajoissa.

Lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on nähtävä ennakoiden ja siksi auttavien ammattilaisten pitää olla lähellä – kouluissa, vapaa-ajalla ja harrastuksissa.

Kansainvälisesti arvostettu suomalainen äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä on malli, jota on syytä laajentaa koskemaan kaikenikäisiä ja eri tarpeista lähteviä palvelutarpeita.

Mielenterveys- sekä päihdepalvelut pitää olla saavutettavissa, kun ihmisellä on siihen tarve. Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita, joihin pääsee ilman lähetettä.

Vanhustenhuolto, omaishoito, ja vammaisten palveluiden toimintaedellytykset hyvinvointialueen palveluverkostossa on turvattava lähellä ihmistä koko Pohjanmaan alueella

Pohjanmaan maakunnan alueella tämä tarkoittaa, että jokaisessa kunnassa on syytä olla oma hyvinvointikeskus, josta on saatavissa kaikki tärkeimmät sote-palvelut.

Jotta jatkossa vältytään sote-ammattilaisten siirtyminen muihin Pohjoismaihin, on heille maksettava asianmukainen palkkaa ja tarjottava urapolkuja, sekä kannustusta osaamisen ylläpitoon ja kouluttautumiseen.

Terveyskeskusmaksu pitää poistaa ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut pitää kohtuullistaa. Maksamattomia asiakasmaksuja ei saa siirtää yksityisille perintäyhtiöille.

Tammikuussa käytävät sote-vaalit ja niiden tulos vaikuttavat siihen, ketkä ja mitkä puolueet Pohjanmaan alueen asioista päättävät ja mihin suuntaan meillä sote-asiat lopulta painottuvat. Siihen voimme itse kukin vaaleissa vaikuttaa.

Jorma Katajamäki

puheenjohtaja

Arne Mäenpää

sihteeri

Vasemmistoliiton Vaasan

kunnallisjärjestö ry