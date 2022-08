Kunnianpalautus kaikille perheille

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon ehdotus ylimääräisen lapsilisän maksamisesta ensi joulukuussa on herättänyt paljon keskustelua. Asiaa on käsitelty myös Ilkka-Pohjalaisen mielipidepalstalla.

Lapsiperheiden toimeentulo ja hyvinvointi on keskustalaisen politiikan ydintä. Olemme aina tavoitelleet lapsiperheiden parempaa pärjäämistä ja laadukkaampia palveluita. Olemme viimeisten hallituskausien aikana toteuttaneet yksinhuoltaja- ja monilapsisten perheiden lapsilisäkorotukset, opintotukeen uuden huoltajakorotuksen, varhaiskasvatuksen nollamaksuluokan laajennuksen sekä perhevapaauudistuksen, joka on perheille aidosti parannus. Nämä vain muutaman mainitakseni.

Ehdotetun ylimääräisen lapsilisän taustalla on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama hintojen ennätysnopea nousu. Ruuan, liikkumisen ja energian kustannukset koettelevat eniten niitä kotitalouksia, joissa on useampi ruokittava suu ja lämmitettävä lastenhuone.

Lapsilisän tavoitteena on tasoittaa toimeentuloa perheellisten ja lapsettomien kotien välillä. Lapsilisä ei ole sidottu eläkkeiden ja muiden sosiaaliturvaetuuksien tavoin kustannusten muutoksiin. Tämän vuoksi lapsilisän ostovoima on heikentynyt merkittävästi vuosien saatossa.

Keskustan ehdotusta on kehuttu ja haukuttu. Vastustajat ovat levittäneet väitettä, että ehdotus leikkaisi toimeentulotukea. Annika Saarikko on kuitenkin useaan otteeseen kertonut, että esityksen mukaisesti apu maksettaisiin myös toimeentulotuen saajille ilman, että se vähentäisi toimeentulotukea. Tuplalapsilisä siis tavoittaisi myös kaikkein pienituloisimmat perheet, yksinhuoltajille vieläpä korotettuna.

Toisaalta on kritisoitu, että lapsilisissä ja maksuttomassa koulutuksessa on valuvika, koska niitä nauttivat pieni- ja keskituloisten perheiden lisäksi hyvätuloisetkin kodit. Tästä syystä lapsilisiä ei saisi huutajien mukaan korottaa ollenkaan. Itse olen eri mieltä. Lapsilisät kuuluvat kaikille perheille ja kaikille lapsille. Se on jättimäinen periaatekysymys, josta ei tule perääntyä.

Keskusta seisoo sen takana, että lasten maksuton koulutus, lapsilisät, äitiyspakkaukset ja neuvolat kuuluvat kaikille perheille, eivät pelkästään apuna pienituloisimmille.

Suomalainen yhteiskunta on kaikille.

Pasi Kivisaari

kansanedustaja (kesk)

Seinäjoki