Kuntalisä toisi helpotusta varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan

Tällä hetkellä Vaasassa on huutava pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Saamieni tietojen mukaan oli hiljattain noin 70 työpaikkaa auki Vaasan varhaiskasvatuksessa. Pätevää henkilökuntaa on hankala saada.

Samalla, kun on vaikeuksia rekrytoida lisää työntekijöitä, ovat viimeaikaiset lakimuutokset vauhdittaneet entisestään asiakasmäärien kasvua. Uusista tulokkaista merkittävä osa on pieniä alle kolmivuotiaita lapsia. Alle kolmivuotiaille lapsille on olemassa tarkat kriteerit siitä, kuinka monta lasta voi olla yhdessä ryhmässä yhtä kasvattajaa kohden – lapsia voi olla neljä yhtä kasvattajaa kohden. Yhdessä ryhmässä voi alle kolmivuotiaita lapsia olla enintään 12.

Nähdään, että alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatus edellyttää paljon henkilökuntaa, jota kuitenkin on hankala löytää. Tiedetään myös, että nykyisillä työntekijöillä on ollut paljon sairauspoissaoloja, mikä kertoo omaa kieltään työn kuormittavuudesta ja työolosuhteiden riittämättömyydestä.

Vaasassa maksettiin vuosina 2007–31.7.2020 kuntalisää niille perheille, joilla oli alle kaksivuotias lapsi kotona ja joka ei ollut kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Loppuvaiheessa lisän suuruus oli 200 €/kk ja se lakkasi kokonaan säästösyiden perusteella 31.7.2020.

On vaikea nähdä, että todellista säästöä olisi saatu kaupungin kassaan tuolla päätöksellä, koska oletettavasti kuntalisän lakkauttamisen myötä lapsia on siirtynyt varhaiskasvatuksen pariin ja esimerkiksi yhden päivähoitopaikan hinta kaupungille arvioiden mukaan on luokkaa 1 000–1 500 €/kk. Toki on otettava huomioon, että vanhemman palatessa kotoa takaisin työelämään, maksaa hän palkastaan kunnallisveroa. Tästä huolimatta päivähoitopaikan hinta tulee keskimäärin selkeästi kalliimmaksi kaupungille kuin, jos alle kaksivuotias lapsi hoidetaan kotona.

Tilanteessa, jossa painimme varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan kanssa, olisi mielestäni viisasta palauttaa käyttöön kuntalisä, jonka voimin tuemme alle kaksivuotiaan lapsen hoitoa kotona. Toki halutessaan perheet voivat edelleen valita päiväkodin.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa