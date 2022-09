”Kuplan parkaisu” Etelä-Pohjanmaalta

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen oli haltioitunut vierailustaan Saga Fursin turkishuutokaupassa. Kauppa käy ja rahaa virtaa Suomeen. Turkistarhaus elinkeinona on mielestään vastuullista, eettistä ja vihreää. (Pieni sivuhuomautus: Hän omistaa Saga Fursin osakkeita!)

Eläinten hyvinvointi määritellään helposti vaan sillä perusteella, kuinka paljon eläin tuottaa hyötyä ihmiselle. Turkistarhaus on esimerkki siitä.

Turkisten laatu yhdistetään hyvään elämään. Hyvinvoinnin näkökulmasta arvioituna kasvatuksessa on vakavia ongelmia. Toki nykyinen eläinsuojelulaki antaa luvan siihen kidutukseen.

Ruoka yksin ei riitä takaamaan hyvää elämää, vaan siihen tarvitaan muitakin tekijöitä. Yksi tärkeimmistä on antaa mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen. Se ei onnistu pienissä, virikkeettömissä ritiläpohjaisissa metallihäkeissä.

Eläinten mielentilan ja fyysisen kunnon voi helposti arvioida ottaen huomioon niiden luontaiset tarpeet sosiaalisuuteen, pesän rakentamiseen, lepäämiseen. Häkkien sisällä on apaattisia, ilottomia, kipuja kärsiviä, vankeuteen teljettyjä tuntevia eläimiä. Heidät pidetään hengissä vaan siksi, että jotkut ihmiset jossakin haluavat pukea ylleen niiltä revityt turkikset.

Tällaisen elinkeinon tulisi lopettaa ja yrittäjät kouluttaa uusiin ammatteihin. Nykyään se on hyvin tavallista eri aloilla. Osalla tarhaajia on jo toinen ammatti ohessa (maatalous). Turkistarhaajia on jouduttu tukemaan eri tavoilla kannattavuuden tueksi. Koronaepidemian aikana maksettiin tukia heillekin, joiden yritykset eivät olleet tuottoisia. Sääntöjen mukainen ohjeistus oli tarkoitettu vaan heille, jotka tekivät tulosta. Tarhaus on lopetettu tai lopetetaan siirtymäajalla useissa Euroopan maissa. Elinkeinona sen suunta on selkeästi aleneva.

Kyseenalaistan Antti Kurvisen käsitteet vastuullisuudesta, eettisyydestä ja vihreydestä. Suuri osa meidän turkiksista viedään Kiinaan. Kiinassa ei ole minkäänlaista eläinsuojelulakia.

(”Kuplan parkaisu” on ministerin kuvaama ilmaisu helsinkiläisistä turkistarhauksen kritisoijista!)

Marjatta Ristimäki

Seinäjoki