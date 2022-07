Kurdiasia on uskottavuuskysymys Natolle

Turkin presidentti Recep Erdogan on useasti sanonut, että Turkki hyväksyy Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet lopullisesti vasta sitten, kun ne luovuttavat Turkkiin sen terroristeina pitämiä ihmisiä. Viimeksi 18.7. hän sanoi Turkin jäädyttävän Nato-jäsenyydet, jos ne eivät pidä lupauksiaan terrorismin vastaiseen toimintaan liittyen. Yle on haastatellut kolmea oikeushistorian professoria –Jukka Kekkosta, Heikki Pihlajamäkeä ja Mia Korpiolaa k.o. aiheeseen liittyen.

Artikkelissa tuodaan esille World Justice Projectin vuotta 2021 koskeva - Rule of Law - indeksi, jossa on kaikkiaan 139 valtiota. Demokraattisen oikeusvaltion mittareilla mitattuna Suomi oli kolmanneksi paras maa heti Tanskan ja Norjan jälkeen. Ruotsi on neljäs, Turkki 117.(!).

Emeritus professori Jukka Kekkonen toteaa yksiselitteisesti Turkin ja kahden Pohjoismaan välisestä Nato-väännöstä: ”On uskomatonta ja irvokastakin, että koko maailman kehittyneimmät demokraattiset oikeusvaltiot ovat joutuneet Turkin poliittisen pelin nappuloiksi, suoranaisen kiristyksen kohteeksi.”

Artikkelissa kysytään: ”Jos Turkin parlamentti ei hyväksy eli ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä ilman Erdoganin esittämien luovutusvaatimusten täyttämistä, kuinka kovaksi Suomenkin oikeuslaitokseen kohdistuva paine voi kasvaa? Pitääkö Suomen - ja Ruotsin - suostua Turkin esittämiin luovutus vaatimuksiin jos Suomen laki ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset eivät niihin taivu ?”

Professorit antavat kukin vuorollaan yhden painavan sanan: ei, ei ja ei.

Jukka Kekkonen lisää vielä, että ”Suomi on yksi maailman vahvimmista demokraattisista oikeusvaltioista, eikä tätä perinnettä saa tuhota.

Nato-maa Turkin presidentti on kaiken lisäksi pitkin kesää uhkaillut laajalla hyökkäyksellä Pohjois-Syyrian kurdialueelle, jossa se on jo lisännyt sotilaallista toimintaansa! On jopa uskottavuuskriisi jos Turkki saa jatkaa linjallaan.

Risto Kuivaniemi

Lappeenranta / Ilmajoki