Kurjistamista vai ei

Kokoomus-puoli julistaa, että ansiosidonnaisen leikkaaminen ”ei kurjista”. Tästä väitteestä ei ole mitään todisteita.

Totuus on se, että jos työttömältä leikataan, niin se kurjistaa. Tiedän sen omakohtaisesti – ja olen leipäjonossakin käynyt...

Matematiikkaa tajuavat tietävät, että pienituloiselta leikkaaminen aiheuttaa sen, että hänellä on vähempi rahaa käytössä-

Yksi asia, jota ei ole nostettu keskusteluun, on ratkaiseva: Ne ihmiset, jotka sinnittelee sillä ansiosidonnaisella uhrautuen ja sopeutuen, heillä ei ole pitkäaikaisia työsuhteita, vaan he ovat pätkätyöläisiä ja niukoissa töissä, joita saattaa olla heille tarjolla vain kahdeksi viikoksi, neljäksi viikoksi jne. Tai kahdeksi kuukaudeksi tai kolmeksi kuukaudeksi tai joskus harvoin esimerkiksi viideksi kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi per vuosi, vaikka he koko ajan kovasti haluaisivat töitä tehdä jatkuvasti.

Pätkätöitä on vain lyhyissä pätkissä ja ne työt ovat vuokrafirmojen kautta, satojen vuokrafirmojen kautta, jotka ovat työttömälle se työnantaja ja suuremmat firmat ostavat työttömiä lyhyisiin pätkätöihin näiltä välistä rahastavilta. Siinä on joustoa kyllin. Esimerkiksi, että luvataan reissuhomma 500 kilometrin päässä viikoksi ja urakka valmistuukin kahdessa ja puolessa päivässä ja siitä saa siis 2,5 päivän palkan...

Tällaisissa oloissa ansiosidonnainen on tärkeä turva aktiivisille työläisille. Ei kannata leikata. Se leikkaaminen on kuin sahaisi omaa oksaansa.

Juha Päiväniemi

Seinäjoki