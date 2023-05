Kurki kuoli ennen kuin suo suli

Perussuomalaisten isoäiti oli Vennamon synnyttämä Pientalopoika-puolue. Tämä isoäiti hajotti maaseudun poliittisen voiman 1970-luvulla. Nyt tuo liike on voimansa tunnossa, mutta käydyissä vaaleissa ja hallitustunnusteluissa he eivät ole puhuneet enää pientalonpojista eli pienviljelijöistä, eikä edes talonpojista tai maaseudun pelastamisesta.

Sen aikaiset talonpojat ovat jo haudoissaan. Ei edes heidän jälkeläisiään ole. Ne tuhosi jo silloin voimansa tunnossa oleva kapitalistis-sosialistinen rintama. Nyt taas tuon rintaman kapitalistinen puoli on voimansa tunnossa. Ilmeisesti maaseutu tulee tuntemaan sen nahoissaan.

Metsiä, maaseudun pääomaa on jo kapitalisoitu ja vauhti ilmeisesti kiihtyy perussuomalaisten ja kristillisiksi itseään sanovien avustuksella.

Suomen ruuantuotanto on jo kapitalisoitu, sillä se perustuu EU:ssa kehitettyyn Mansholt-oppiin, jossa kannattava tila syö kannattamattoman aina siihen saakka, kunnes elinkelpoiset nääntyvät ja väsyvät halpojen elintarvikkeita tuottaessaan, kunnes velat ovat tapissa ja terveys mennyt, kunnes ovat ruokaa tuottaakseen hakanneet metsänsä, kunnes metsät on myyty pohjineen ahneelle pääomalle, kunnes älytään, että halpoja elintarvikkeita voidaan tuottaa vain orjatyövoimalla ja valvotusti. Kaikki tämä on ahneen pääoman syytä, eikä kuulu fysiokraattien eikä talonpoikaisen filosofian piiriin.

Keskustapuolue, Virolaisen luomus ja Maalaisliiton perillinen katselee tätä maaseudun tuhoutumista sivussa, eikä ymmärrä eikä tajua, mitä pitäisi tehdä? Ollako tai eikö olla, kas siinä pulma.

Vuosikymmenien keskustavaikuttaja Kääriäinenkin arvostelee ja moittii ankarasti puoluetta eli sitä työtä, jota hän itse on kultalusikka suussa puolueensa eteen tehnyt.

Hän viittaa Alkioonkin, jota hän ei ollenkaan tajua, kuten ei kapitalismin olemustakaan.

Miksi ei-vasemmistolaiset voimat antoivat tukensa ääriaineksille? Syynä ilmeisesti oli viime vuosien psyykettä rasittaneet tapahtumat.

Nyt keskustajohtajien on katsottava jälkiään, että missä meni pieleen, kun Suomi köytyy ja velkaantuu, maaseutu autioituu, eikä lapsiakaan ei enää synny ja kapitalismi vain lihoo. Nämä jäljet ovat pysyviä ja nähtävissä.

Eino Wiitalähdet

Isojoki