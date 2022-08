Kuusisaaren metsät suojeltava

Vaasan kaupungin nyt nähtävillä olevassa uudessa metsäsuunnitelmassa Gerbyn saaristossa sijaitsevan Kuusisaaren metsiin on suunniteltu massiivisia avo- ja harvennushakkuita. Suunnitelman karttaa tutkiessa voi perustellusti sanoa, että juuri mitään ei saaren upeasta luonnosta jää jäljelle jos hakkuut toteutuvat.

Saaren metsät ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Kuusisaari on ehkä Vaasan tunnetuin saari. Siellä sijaitsee Jannen Saluuna, hyvin suosittu matkailu- ja turistikohde, jonka yhteydessä on luontopolku. Se on saaren metsät kiertävä kaunis, monipuolinen ja hyvin merkitty, noin kolme kilometriä pitkä elämyspolku täynnä katseltavaa, koettavaa ja ihmeteltävää. Saaristoristeily kulkee sinne koko kesän useita kertoja viikossa, sesonkiaikaan jopa kaksi kertaa päivässä. Myös talvisin alueella on aktiivista toimintaa.

Kuusisaaren metsät on merkitty maakuntakaavaan virkistysalueena. Lisäksi koko alueen hoitoluokitus on S eli suojelualue! Suojelumetsät eivät kuulu metsänhoidollisten toimenpiteiden piiriin.

Suunnittelumääräysten mukaan virkistysalueellekaan ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka voivat olennaisesti muuttaa alueen luonnonympäristöä. Suunnittelussa ja toimenpiteissä tulee huomioida kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot. Massiivisten hakkuiden jälkeen nämä arvot olisi menetetty.

Saaren runsaat marjastus- ja sienestyspaikat tuhoutuisivat hakkuissa. Avohakkuun ja muun rankan metsänkäsittelyn jälkeen metsän virkistyksellinen arvo ei kymmenien vuosienkaan päästä ole ennallaan, luontoarvoista puhumattakaan.

Kuusisaaren rannoilla on paljon mökkitontteja. Hakkuut tulevat monin paikoin aivan tonttien rajapyykeille asti. Syysmyrskyjen puhaltaessa täydellä voimallaan tonttien puista tuskin moni jää pystyyn jos saaren koko keskiosa ammottaa tyhjyyttään.