Kylätietkin kaipaavat kunnostusta

”Kyllä liikenneväylien kunnostaminen on nykypäivänä kummallista. Suoraan sanottuna ala-arvoista ja vastuutonta, niin isommilla kuin pienemmilläkin teillä. Sen kyllä hieman ymmärtää, että tiet ovat kuppaisia ja uraisia, mutta se menee jo yli ymmärryksen, ettei vaaraa aiheuttavia tien rikkoutumisiakaan korjata pitkiin aikoihin.”

Näin ihmetteli yksi monista, Kuivakankaan paikallistiellä tienreunan syvästä sortuman uran väistöstä vähällä rytkäyksellä selvinnyt. Tien lähialueen reunan jäljet näyttävät kuitenkin sen, että kaikki eivät ole olleet yhtä onnekkaita. Ei vaikka varmasti on ohjauspyörä ollut ”käsiä täynnä”, rallitermillä todettuna

Kuivakankaantien reunassa, kurvipaikassa oleva reunan sortuminen on ollut vaaranpaikkana jo useita viikkoja. Jäljistä päätellen useammallekin moottoriajoneuvolla liikkujalle on sortumasta aiheuttanut paniikkia, kun viime metreillä on tien syvän sortumisen huomannut. Monet ovat laittaneet kohteeseen varoitukseksi risuja ym. mutta ne ovat häipyneet.

Ennen syksyn vanhentumista olin kyllä itsekin kulkenut Kuivakankaan paikallistietä useasti kesän aikana polkupyörällä ja autolla. Ihmetellyt myös korjaamatonta, valtaojan reunasta tien pintaa leveästi ja syvästi, keskitiestä kohden murtunutta vaarallista ”lovahdusta”. Pyynnöt korjaamisen tarpeesta eivät kuitenkaan ole johtaneet tekoihin vielä lokakuun puolessavälissä.

Nyt alkaakin tien käyttäjää murehduttaa, että siirtyykö tämäkin korjausvelka tulevalle kesällä. Ja jännittää sitä, että mikä taho vastaa korjaamattoman kohteen aiheuttamista vahingoista. Ensimmäinen tehtävä olisi ollut jo viikkoja sitten laittaa ainakin jonkinlainen näkyvä varoitusmerkki.

Kuivakankaantie on muuten kohtalaisessa kunnossa. Tällä Alavuden, Töysän Niemenkyläntieltä kohti Mutkankylää suuntautuvalla tiellä on ollut aina kohtalaisen vilkas liikennöinti. Kuivakankaalta on ajettu vuosien aikana tuhansia hiekkakuormia. Lisäksi maatalouden työkoneiden ja henkilöautojen läpikulkuliikennettä on kohtalaisesti. Huvila- ja retkeilyalueelle tietä käytetään ja myös vesipumppaamon huoltoon.

Pentti Hautala

Töysä