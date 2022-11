Viime vuodet ovat tuoneet eteemme yllätyksiä yllätysten perään. Venäjän hyökkäystä seurannut energian hinnannousu muiden mukana aiheuttaa pelon lisäksi konkreettisia ongelmia arjessa selviytymisestä. Huoli tulevasta on perusteltua.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Asioiden hoitamista niin hyvinä kuin huonompinakin aikoina. Päättäjiksi valittujen tehtävänä on nimenomaan tehdä päätöksiä yhteisten asioiden hoitumiseksi. Oleellista on kyetä kaikissa olosuhteissa varautumaan myös tulevaisuudessa kohdattaviin yllätyksiin.

Kykymme vastaanottaa uusia yllätyksiä on valitettavan heikko. Suomi on velkaantunut vuodesta 2009 alkaen, viime vuodet kiihtyvällä tahdilla. Valtion talous on jatkossakin kroonisesti alijäämäinen ja nykymenon jatkuessa velkaannumme miljardeja lisää joka vuosi ensi vuosikymmenelle saakka.

Holtittoman velkaantumisen ongelmat konkretisoituvat; uudella velalla hoidetaan vanhojen korkoja. Siihen saakkako, kun kansainvälisten luotottajia uskoa riittää?

Tulevaisuus voi olla myös valoisampi. Politiikan tehtävänä on osoittaa parempi tulevaisuus ja keinot sen saavuttamiseksi.

Minä uskon valoisampaan tulevaisuuteen. Se edellyttää julkisen taloutemme korjaamista terveelle pohjalle, so. sekä menojen karsimista että tulojen lisäämistä. Tulot lisääntyvät vain talouden kasvun kautta ja tuon kasvun toteuttavat yksityiset yritykset. Siksi yritysten toimintaympäristön ja -mahdollisuuksien parantaminen, yritysten kilpailukyvyn mahdollistaminen, on avain kasvuun.

Menojen karsiminen ei ole mukavaa, mutta päättäjiksi valittujen, vastuullisten päättäjien pitää pystyä myös tämä työ tekemään. Kaikki hyvä ja tarpeellinen ei ole yhtä tärkeää.

Talouden tervehdyttäminen vaatii menojen asettamista tärkeysjärjestykseen ja niistä vähemmän tärkeistä tinkimistä. Näin Suomea on ennenkin rakennettu ja vaikeiden aikojen yli viety.

Kyllä me pärjätään, kunhan hoidamme omat asiamme vastuullisesti. Tingitään, kun tulot eivät riitä, huolehditaan tulevaan kasvuun investoimisesta ja pidetään huoli, että kaikilla on kokemus yhteisessä veneessä olemisesta. Jokaisella on sekä velvollisuutensa että oikeutensa, kumpaakaan ei erikseen. Maltilla ja tolkulla.

Jyrki Mäkynen

Seinäjoki